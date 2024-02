Ataque a igreja deixa duas pessoas feridas nos EUA; uma criança está em estado crítico

Um ataque a tiros na Igreja Lakewood, em Houston, no estado do Texas, Estados Unidos, deixou duas pessoas feridas, incluindo uma criança que aparenta ter aproximadamente cinco anos, que está em estado crítico em um hospital local, segundo o chefe de polícia de Houston, Troy Finner. O outro ferido é um homem de 57 anos que levou um tiro na perna e também recebe tratamento em um hospital. A autora do ataque, uma mulher com idade entre 30 e 35 anos, morreu no local, após trocar tiros com a polícia.

O caso aconteceu neste domingo (11). Troy Finner conta que a mulher estava com um rifle e chegou na igreja acompanhada da criança - ainda não se sabe qual a relação entre as duas. Assim que entrou no local, ela começou a atirar e dois policiais fora de serviço atacaram a atiradora. Segundo Finner, não está claro quem disparou o tiro que atingiu a criança. O motivo do tiroteio também não foi esclarecido.

A Igreja Lakewood, alvo do ataque, é uma megaigreja a cerca a pouco menos de 4 quilômetros do centro de Houston. Ela foi fundada na década de 1950 e está localizada onde antes costumava ser uma arena esportiva.