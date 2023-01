Ataque a tiros em igreja de Londres deixa seis pessoas feridas

Uma igreja católica em Londres foi alvo de um ataque a tiros no último sábado (14). Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança de sete anos, que foi hospitalizada em estado crítico. As informações são do G1.

VEJA MAIS

No momento do ataque, os fiéis participavam de uma missa em homenagem a uma mulher e sua filha, mortas no ano passado. Eles fugiram do templo em meio a gritos.

Além da criança, quatro mulheres e outra menina, de 12 anos, ficaram feridas no incidente, perto da estação ferroviária de Euston.

As investigações iniciais indicam que os tiros foram "disparados de um veículo em movimento que posteriormente se afastou do local", disse a polícia de Londres em um comunicado.