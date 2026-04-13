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Astronauta da Artemis II, Christina Koch viraliza ao mostrar reencontro com pet

Christina Koch passou 10 dias no espaço em missão que integra programa da NASA

O Liberal
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Vídeo mostra a reação da cadela Sadie ao perceber a chegada da tutora em casa (Reprodução/ Redes sociais)

A NASA divulgou imagens do reencontro da astronauta Christina Koch com sua cachorra de estimação após o retorno da missão Artemis II. A tripulação passou 10 dias no espaço e voltou à Terra na última sexta-feira (10).

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O momento ganhou repercussão nas redes sociais depois que a astronauta compartilhou, em seu perfil no Instagram, um vídeo que mostra a reação da cadela Sadie ao perceber a chegada da tutora em casa. Nas imagens, o animal demonstra entusiasmo ao reencontrar Koch, em uma cena que rapidamente viralizou entre seguidores e entusiastas da exploração espacial.

Na publicação, a astronauta comentou sobre a emoção do momento e destacou a importância do vínculo com o animal. Segundo ela, a experiência reforçou o papel dos pets como apoio emocional, especialmente após períodos prolongados fora de casa.

A missão Artemis II integra o programa da NASA voltado à retomada das viagens tripuladas à órbita lunar, considerada etapa fundamental para futuras explorações mais longas no espaço.

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