Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Artemis II: o que disseram astronautas em 1ª entrevista após retorno

Estadão Conteúdo

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, os quatro astronautas da tripulação da missão Artemis II, falaram a respeito da viagem espacial que fizeram em direção à Lua em uma entrevista coletiva.

O evento foi transmitido ao vivo neste sábado, 11, pelo canal de YouTube da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa). Além de agradecimentos às famílias e funcionários da entidade, os quatro falaram brevemente a respeito da experiência.

Reid foi o primeiro a falar: "Nós estamos unidos para sempre. Ninguém aqui jamais vai saber pelo que nós quatro passamos juntos. E foi a coisa mais especial que já aconteceu na minha vida."

Victor veio em seguida. "Gostaria de agradecer à nossa liderança. E ela mudou desde que chegamos aqui, em abril de 2023, mas a qualidade, não. E temos sorte de estar nessa agência Nasa neste momento, e juntos", afirmou.

Christina refletiu sobre sua visão do espaço: "O que me impressionou não foi necessariamente só a Terra, foi toda a escuridão em torno dela. A Terra era só um bote salva-vidas navegando sem ser incomodada no universo".

Jeremy encerrou as primeiras declarações: "Quando vocês olham para nós aqui, vocês não estão olhando para nós. Nós somos um espelho refletindo vocês. E se você gosta do que vê, então olhe um pouco mais de perto. Isso é você."

Também houve momentos de bom humor, como quando Reid disse que pretendia comer em uma rede de fast food em breve, ou quando Jeremy brincou afirmando que há muito tempo "não ficava tão longe" de Wiseman, quando estavam em lados opostos do palco. O colega se levantou e sentou ao seu lado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CIÊNCIA/NASA/LUA/MISSÃO/ARTEMIS II/RETORNO/COLETIVA
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda