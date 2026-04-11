R70: 'Que jornada! Estamos bem, com quatro tripulantes saudáveis', diz comandante da Artemis II

Salário mínimo

Governo trabalha com valor de R$ 1.717 para 2027. Se confirmado, representa alta de 5,9% em relação ao atual.

“Crime da motosserra”

TSE mantém por unanimidade condenação do ex-deputado Hildebrando Pascoal por corrupção eleitoral e associação criminosa.

ELEIÇÕES

MUTIRÃO

O Tribunal Regional Eleitoral faz, neste fim de semana, mais um mutirão para atender eleitores que precisam regularizar a situação com a Justiça Eleitoral ou que desejam fazer mudanças de domicílio eleitoral ou emissão da primeira via do título, entre outros serviços. Os cartórios eleitorais e os postos de atendimento estarão abertos neste sábado e domingo, sempre das 8h às 14h. O TRE do Pará iniciou os mutirões nos dias 21 e 22 de março. No feriado de 1º de Maio, Dia do Trabalhador, os cartórios também funcionarão. O cadastro eleitoral para as eleições deste ano pode ser feito até 6 de maio.

FUTEBOL

SEGURANÇA

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) montou esquema especial de segurança para a partida entre Remo e Vasco, válida pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que será realizada neste sábado (11), às 16h30, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém. Ao todo 958 agentes estarão nas ruas para garantir a tranquilidade dos 40 mil torcedores esperados para a grande festa do futebol paraense.

MARIAS

EMPREENDEDORAS

O Espaço São José Liberto (ESJL) receberá hoje e amanhã, a Feira de Artesanato do Projeto Marias: Mulheres Empreendedoras, reunindo artesãos da Região Metropolitana de Belém. A iniciativa, apoiada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), promove o trabalho de mulheres autônomas, empreendedoras e artesãs. Ao todo, 36 expositores irão comercializar produtos autorais, como acessórios em crochê, bordados, biojoias, cerâmicas, moda circular, carpintaria e itens para pets, no Espaço Casa do Artesão. Criado em 2019, o Projeto Marias reúne atualmente cerca de 90 integrantes e busca ampliar oportunidades de divulgação e comercialização para os participantes, por meio de parcerias institucionais.

REGISTRO

MUTIRÃO

Pessoas trans que queiram iniciar o processo de retificação de nome estão entre o público alvo da 4ª edição do Registre-se, que começa nesta segunda, dia 13. Coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça, a Semana é a principal mobilização do Programa de Erradicação do Sub-Registro Civil de Nascimento e de Promoção do Acesso à Documentação Civil Básica para pessoas e populações em situação de vulnerabilidade. O mutirão, coordenado pela Corregedoria Nacional de Justiça, será realizado em todo o país até o dia 17 de abril.

RAIVA

VACINA

A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) divulgou o calendário da vacinação obrigatória contra a raiva em municípios das regiões nordeste e do arquipélago do Marajó. Na região nordeste paraense, que abrange municípios das regionais de Capanema e Castanhal, a campanha teve início em 1º de janeiro e segue até 30 de junho de 2026. A vacina deve ser aplicada em rebanhos bovino, bubalino, equídeo, caprino e ovino. Após a vacinação, os produtores devem realizar a comprovação junto à Adepará em até 15 dias após o término da campanha, com prazo final em 15 de julho.

ABELHAS

CUIDADO

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) aprovou resolução que estabelece novas regras para o resgate de colônias de abelhas nativas sem ferrão em áreas autorizadas para supressão de vegetação nativa. A mudança entra em vigor em 180 dias e vai exigir adaptação dos municípios que ficarão responsáveis pelo cumprimento da medida. De acordo com a nova regra. Sempre que houver a presença de colônias de abelhas nativas sem ferrão em áreas onde será feita a retirada de vegetação, passa ser obrigatório implantar medidas de mitigação dos impactos ambientais. A resolução detalha também procedimentos que incluem a realização de busca ativa antes e durante a retirada da vegetação, o registro das colônias com informações georreferenciadas, a destinação ambientalmente adequada e o monitoramento por período mínimo de seis meses.

EDUCAÇÃO

APRENDIZAGEM

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) iniciou a distribuição dos Cadernos de Recomposição das Aprendizagens para estudantes e professores da rede pública estadual. A coletânea é composta por três volumes para uso nos quatro bimestres. Mais de 700 mil exemplares já começaram a ser distribuídos.

EM POUCAS LINHAS

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região promove, no dia 17 de abril, das 9h às 12h, em formato híbrido, o evento “Café com Tapioca: Acesso à Justiça na Vida Real”, com participação presencial no Fórum Trabalhista de Belém e transmissão pelo YouTube do TRT-8.

A programação terá a participação da juíza Roberta de Melo de Carvalho, do Tribunal Superior do Trabalho (TST). O evento é voltado a advogados, magistrados, procuradores, estudantes e servidores do Judiciário.

Durante o encontro, serão apresentadas ferramentas como o balcão virtual e a mediação pré-processual, que têm contribuído para aproximar a Justiça da população.

O Laboratório Central do Estado (Lacen-PA) recebeu, entre os dias 7 e 9 de abril, uma visita técnica do Ministério da Saúde ao Setor de Micobactérias, com o objetivo de fortalecer as ações de controle da tuberculose no Pará.

A agenda foi encerrada com a elaboração de um plano de ação voltado ao aprimoramento das atividades laboratoriais e à ampliação da eficiência no diagnóstico da doença no Estado.

Os terminais hidroviários de Belém, Icoaraci e Tamandaré registraram a passagem de 704.220 usuários no primeiro trimestre de 2026. Os dados foram divulgados ontem.

No período, também foram contabilizadas 9.932 movimentações de embarcações, entre embarques e desembarques para destinos como Marajó, Barcarena, Cotijuba e Macapá.

Proprietários de veículos com finais de placas entre 74 e 94 têm até a segunda-feira (13), para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com descontos de até 15%.

O benefício é destinado a condutores sem multas de trânsito, com redução de 15% para quem está há dois anos sem infrações, 10% para quem não foi multado no último ano e 5% nos demais casos.