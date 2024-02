Asteroide ‘potencialmente perigoso’ passa perto da Terra nessa sexta (02); não há risco de impacto

Conforme a NASA, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, um asteroide “potencialmente perigoso” vai passar perto da Terra nesta sexta-feira (02). Apesar da proximidade, não há risco de impacto. A informação vem do Departamento de Observação de Asteroides do Laboratório de Propulsão a Jato.

O Asteroide 2008 OS7 deve ficar a cerca de 2,85 milhões de quilômetros da Terra (1.770.000 milhas) às 11h41, no horário de Brasília (09h41 no horário do leste dos Estados Unidos, EST). A rocha possui, aproximadamente, 271 metros de diâmetro, e é considerada do tamanho de um estádio. Mesmo sem risco de colisão com a Terra, o corpo celeste pode ser acompanhado no site “Asteroid Watch”. Veja.

De acordo com a NASA, a lista de “objetos potencialmente perigosos” (PHO) inclui asteroides e cometas com mais de 150 metros de comprimento que chegam a 7,5 milhões de quilômetros do Planeta Azul.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do editor de conteúdo de Oliberal.com, Bruno Magno)