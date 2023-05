Meteorito com bilhões de anos invade telhado e surpreende mulher nos Estados Unidos

Uma mulher norte-americana foi surpreendida após um meteorito pesando cerca de três quilos cair no telhado de sua casa em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O objeto especial metálico pode ter entre quatro e cinco bilhões de anos, afirmam cientistas.

Suzy Kop afirma que a rocha entrou pelo teto de um dos quartos e caiu no chão de madeira de sua casa. A mulher, que em um primeiro momento achou que o objeto teria sido arremessado contra a sua casa, logo percebeu que não era o caso. O incidente aconteceu na última segunda-feira (8).

Agora, ela deseja se encontrar com cientistas e pesquisadores para saber se o objeto se trata de um asteroide e se possui propriedades radioativas. Em entrevista ao portal Daily Star, Suzy afirmou estar feliz por não ter ninguém em sua casa no momento do incidente.

“[O objeto] está correndo no espaço todo este tempo e agora veio à Terra, caindo no colo dela. Cair em uma casa e ainda ser possível pegar nele é realmente incomum”, afirmou o astrônomo Derrick Pitts.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)