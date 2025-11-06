Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Asa pegou fogo e motor se desprendeu antes do avião de carga cair nos EUA

Estadão Conteúdo

O Conselho Nacional de Segurança no Transporte (NTSB) dos Estados Unidos deu os primeiros detalhes da investigação sobre acidente envolvendo o avião de carga que caiu logo após a decolagem em Louisville, Kentucky, nesta terça, 4. Segundo o órgão, a asa esquerda da aeronave pegou fogo e um motor se desprendeu pouco antes do avião atingir o solo e hangares próximos à pista.

Ao menos 12 pessoas morreram, entre elas uma criança; outras 15 ficaram feridas. O avião, que tinha como destino Honolulu, no Havaí, estava abastecido com 38 mil galões de combustível, e um dos prédios atingidos no solo era uma instalação de reciclagem de petróleo. O incêndio rapidamente consumiu a aeronave.

Os legistas afirmam que o estado de alguns dos corpos poderia dificultar a confirmação das identidades. Centenas de bombeiros também trabalham no local do incidente.

"Não sei quantas vítimas estamos realmente procurando, esse é um dos problemas", disse Mark Little, chefe do Corpo de Bombeiros de Okolona. "E a área de destroços é muito grande."

A investigação do NTSB para determinar o que causou o incêndio e por que o motor se desprendeu pode levar mais de um ano.

Na tarde de quarta, 5, os investigadores recuperaram a caixa-preta da aeronave. Os dados extraídos do gravador de voz da cabine e do gravador de dados de voo podem oferecer mais informações sobre o que aconteceu durante e antes da queda. (Com informações de agências internacionais)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ACIDENTE/AVIÃO/CARGA/KENTUCKY
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

ASSÉDIO

Presidente do México se manifesta sobre assédio e confirma prisão do agressor

Presidente Claudia Sheinbaum foi vítima de assédio sexual em via pública na Cidade do México

05.11.25 22h59

Trump diz que Mamdani deve demonstrar respeito a Washington e defende tarifas

05.11.25 21h08

apoio da região

Em Belém, Mauro Vieira reafirma solidariedade à Venezuela antes de viagem de Lula à Colômbia

Presidente participará da reunião da Celac com a União Europeia e retornará a Belém para abertura da COP 30

05.11.25 14h40

Assédio sexual

VÍDEO: Homem apalpa seios da presidente do México; assédio sexual aconteceu durante evento público

Claudia Sheinbaum foi assediada por um homem durante caminhada na Cidade do México; agressor foi detido e caso reacende debate sobre violência de gênero no país

05.11.25 14h40

MAIS LIDAS EM MUNDO

reviravolta

Jovem acorda de coma, acusa namorada de causar acidente e morre dias depois

Daniel Waterman, de 22 anos, afirmou que a companheira teria provocado o acidente que o faria morrer

31.10.25 17h11

BRASIL

VÍDEO: Atrizes pornôs são presas por ‘atentado ao pudor’ após nudez em sacadas

Os envolvidos na produção do conteúdo foram enquadrados pela Lei de Decência Pública dos Emirados Árabes

05.11.25 9h10

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

tristeza

Jovem entra em coma e morre após 'desafio' de bebida

Vítima de 22 anos passou cinco dias em coma alcoólico irreversível

03.11.25 16h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda