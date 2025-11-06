Asa pegou fogo e motor se desprendeu antes do avião de carga cair nos EUA

O Conselho Nacional de Segurança no Transporte (NTSB) dos Estados Unidos deu os primeiros detalhes da investigação sobre acidente envolvendo o avião de carga que caiu logo após a decolagem em Louisville, Kentucky, nesta terça, 4. Segundo o órgão, a asa esquerda da aeronave pegou fogo e um motor se desprendeu pouco antes do avião atingir o solo e hangares próximos à pista.

Ao menos 12 pessoas morreram, entre elas uma criança; outras 15 ficaram feridas. O avião, que tinha como destino Honolulu, no Havaí, estava abastecido com 38 mil galões de combustível, e um dos prédios atingidos no solo era uma instalação de reciclagem de petróleo. O incêndio rapidamente consumiu a aeronave.

Os legistas afirmam que o estado de alguns dos corpos poderia dificultar a confirmação das identidades. Centenas de bombeiros também trabalham no local do incidente.

"Não sei quantas vítimas estamos realmente procurando, esse é um dos problemas", disse Mark Little, chefe do Corpo de Bombeiros de Okolona. "E a área de destroços é muito grande."

A investigação do NTSB para determinar o que causou o incêndio e por que o motor se desprendeu pode levar mais de um ano.

Na tarde de quarta, 5, os investigadores recuperaram a caixa-preta da aeronave. Os dados extraídos do gravador de voz da cabine e do gravador de dados de voo podem oferecer mais informações sobre o que aconteceu durante e antes da queda. (Com informações de agências internacionais)