Mundo

Argentina: com 90% dos votos apurados, partido de Milei avança nas eleições legislativas

Estadão Conteúdo

Com 90% dos votos apurados até o momento, o partido A Liberdade Avança, do presidente Javier Milei, tem êxito em quase todo o país nas eleições legislativas realizadas neste domingo, com 40,84% dos votos para os candidatos a deputados ante 24,50% obtidos pelo rival Força Pátria.

Ao todo, serão eleitos 24 senadores e 127 deputados que ocuparão seus assentos no Congresso a partir de 10 de dezembro. A participação do eleitorado foi de 67,85% dos quase 36 milhões de cidadãos habilitados a votar, sendo a mais baixa desde o retorno da democracia ao país, em 1983. Em média, nas últimas eleições, a participação foi de 70%.

O pleito de hoje, em que foi utilizada pela primeira vez uma cédula única de papel para escolha dos cargos nacionais, ocorreu em um contexto de adversidade econômica que testou o apoio ao programa de ajuste do presidente Milei.

Palavras-chave

ARGENTINA/ELEIÇÕES LEGISLATIVAS/APURAÇÃO/MILEI
Mundo
