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Apuração no Peru mostra disputa entre 4 nomes por vaga contra Keiko Fujimori no 2º turno

Estadão Conteúdo

Com a conservadora Keiko Fujimori garantida no segundo turno, a grande questão no Peru é quem será seu adversário. Com 75% da apuração concluída, a filha de Alberto Fujimori obteve 17% dos votos, enquanto um grupo de quatro nomes aparecia em uma disputa acirrada, com cerca de 350 mil votos de diferença entre o segundo e o quinto colocado.

O ultraconservador Rafael Lopez Aliaga, do Renovação Popular, liderava a disputa pelo segundo posto, com 12,7%, cerca de 1,7 milhão de votos. O quinto colocado, Ricardo Belmont, do Partido Cívico Obras, aparecia com 1,35 milhão, cerca de 10% dos votos, segundo dados do Escritório Nacional de Processos Eleitorais (Onpe).

Também disputa uma vaga no segundo turno Jorge Nieto, do Partido do Bom Governo, em terceiro lugar com 1,59 milhão (11,75%) de votos, e Roberto Sánchez, do Juntos pelo Peru, com 1,4 milhão (10,4%) de votos.

Apesar do primeiro lugar, Keiko não obteve respaldo suficiente para garantir uma vitória no primeiro turno entre os dois candidatos mais votados, no dia 7 de junho. O vencedor será o nono presidente do Peru em apenas dez anos. Esta é a quarta vez que Keiko busca a presidência como candidata do partido Força Popular.

A eleição foi marcada pela alta dispersão do voto entre os 35 candidatos à presidência. As eleições foram marcadas por problemas que impediram a votação, no domingo, em diversas seções eleitorais da região metropolitana de Lima, onde as cédulas não chegaram, prejudicaram o processo, alimentando pedidos de renúncia do chefe do Escritório Nacional de Processos Eleitorais (Onpe), Piero Corvetto.

Prisão

Na segunda-feira, a polícia prendeu José Samamé Blas, gerente de gestão eleitoral do Onpe, que está sendo investigado por suspeita de omissão, recusa ou atraso no cumprimento do dever.

Para manter o direito de voto, o Tribunal Eleitoral ordenou, ainda no domingo, a continuidade da votação em 13 seções - cerca de 53 mil eleitores -, que ocorreram na segunda-feira. Com isso, autoridades eleitorais continuaram a contagem dos votos pelo terceiro dia consecutivo ontem.

O ritmo lento da contagem repete a eleição presidencial peruana de 2021, uma disputa em que a apuração final só foi concluída cinco dias após o fechamento das urnas.

Uma missão de observação eleitoral da União Europeia afirmou na segunda que não encontrou "motivos suficientes" para sustentar as alegações de fraude, após as acusações de López Aliaga.

Novo Congresso

Pela primeira vez em mais de 30 anos, os eleitores também foram chamados a escolher membros de um Congresso bicameral, após recentes reformas legislativas que concentram poder significativo no novo Senado.

De acordo com o Tribunal Eleitoral, mais de 6 mil candidatos postularam para ocupar as vagas de 130 deputados e outros 3 mil para os 60 postos de senador.

Destituir o presidente, como ocorreu em pelo menos três ocasiões nos últimos seis anos, ficou mais fácil: antes eram necessários 87 votos de 130 parlamentares do Congresso unicameral. Agora, o Senado precisará de apenas 40 votos do total de 60 senadores. O Senado também poderá revisar e modificar os projetos de lei adotados pela Câmara.

*Com informações da Associated Press.

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