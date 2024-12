Apostador ganha quase 1,5 bilhão de dólares na loteria nos Estados Unidos

Um morador da Califórnia, nos Estados Unidos, começou este sábado (28) com a conta bancária significativamente mais cheia, após acertar os seis números sorteados na loteria na noite anterior e levar para casa cerca de US$ 1,3 bilhão. Este valor é o quinto maior prêmio já registrado na história da loteria norte-americana, informaram a Reuters e a Agência Brasil.

O valor acumulado do prêmio chegou a US$ 1,269 bilhão depois de 30 sorteios consecutivos sem um vencedor que acertasse todas as seis dezenas. As chances de conquistar o prêmio máximo são de uma em 302.575.350.

O recorde de maior prêmio já concedido em loterias nos Estados Unidos pertence a um sorteio realizado em novembro de 2022. Na ocasião, um único ganhador da Califórnia faturou impressionantes US$ 2,04 bilhões em um sorteio da Powerball.