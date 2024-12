Mega da Virada: com prêmio de R$ 600 milhões, apostadores de Belém contam o que fariam com dinheiro

Ajudar a família, parar de trabalhar, ter uma aposentadoria tranquila e aumentar o patrimônio: os motivos de quem joga na Mega da Virada são variados. Com o maior prêmio da história, em torno de R$ 600 milhões, o concurso pode mudar a vida dos ganhadores, e por isso não faltam apostadores em busca de realizar esse sonho. Em Belém, o movimento nas Lotéricas era intenso nesta sexta-feira (27), com longas filas de pessoas marcando seus números nos bilhetes.

Todos os anos, a professora Sandra Costa, de 48 anos, faz um jogo para tentar mudar de vida. Ela chama de “aposta na fé”. “Apesar de não ser uma jogadora praticante, quando chega o final do ano, as mídias divulgam esse movimento e a gente acaba querendo apostar na sorte. O jogo é uma questão de sorte, então a gente aposta nisso. A gente nunca sabe aquele dia que, realmente, vai ter aquela luz divina”, opina.

A principal perspectiva de Sandra, caso seja uma ganhadora, é criar um planejamento financeiro para o valor renda mais e mais. “Por mais alta que seja a quantia, se você não tiver um planejamento financeiro, você não consegue viver o resto da vida com qualidade. Tem que ter planejamento”, afirma. E essa noção de investimento a professora já tem.

Além de garantir a segurança do seu patrimônio, Sandra diz que também contribuiria com a sociedade, fazendo algum trabalho social, que levasse motivação e ajuda para outras pessoas mais necessitadas. Em relação a familiares e amigos, a professora opina que, para ter equilíbrio, ela preferiria optar pelo sigilo. “Acredito que, ao ganhar um prêmio dessa dimensão, tem que ter sigilo, pela segurança pessoal e também para ter um certo controle, porque o dinheiro acaba”.

Apostador quer ajudar a família

Já o serralheiro Ednaldo Lisboa, de 54 anos, usaria a quantia, principalmente, para ajudar pessoas queridas. Ele está sem trabalhar porque sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) há cerca de cinco meses e não consegue mais atuar na sua profissão. Ao mesmo tempo, ainda não conseguiu garantir o recebimento de um benefício por incapacidade, então, o dinheiro da Mega da Virada seria uma mudança positiva na sua vida, em todos os aspectos.

Ele já jogou algumas vezes no concurso e, neste ano, com o prêmio de R$ 600 milhões, Ednaldo diz que ficaria “muito bem na foto”, porque cuidaria de sua saúde e ajudaria a família. Emocionado, o apostador revela que não há nada mais importante do que isso. “Para mim, é bastante dinheiro. Eu vou ajudar minha família, que está viva, depois que morre não tem mais jeito”, afirma, dizendo que quer melhorar a vida de seus parentes.

As pessoas que querem apostar na Mega da Virada, que tem o maior prêmio da história, em torno de R$ 600 milhões, podem tentar a sorte até as 18h de terça-feira (31), antes da virada do ano. A aposta simples, com seis dezenas, que é a mais barata, custa R$ 5. Basta ir até um ponto de venda ou utilizar o aplicativo ou portal da Caixa Econômica. O sorteio será realizado também no dia 31, às 20h.