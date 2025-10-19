Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Após ter filhos, mulher que gastou R$ 82 mil em tatuagens vai pagar R$ 272 mil para removê-las

Alexa Terese Locke, de 37 anos, fez mais de 30 tatuagens, mas se arrependeu após a maternidade

Hannah Franco
fonte

Mãe americana que gastou R$ 82 mil em tatuagens vai investir R$ 272 mil para removê-las (Reprodução/Redes sociais)

Alexa Terese Locke, moradora de Chico, na Califórnia (EUA), começou sua paixão por tatuagens aos 16 anos, com a primeira feita aos 18. Ao longo dos anos, acumulou mais de 30 desenhos no corpo, em estilos americano e japonês, gastando o equivalente a R$ 82 mil. Com a chegada dos dois filhos, Alexa começou a repensar suas tatuagens. Hoje, ela enfrenta o desafio de remover os desenhos e o custo estimado para a remoção é de R$ 272 mil.

Alexa revelou à revista People que a maternidade foi o estopim para o arrependimento, especialmente por enfrentar preconceito e estereótipos devido às tatuagens. A esteticista conta que já foi preterida em processos seletivos simplesmente por causa dos desenhos no corpo e lamenta que as pessoas a julguem apenas pela aparência. “Odeio que a primeira impressão que todos têm de mim seja só a de uma mulher tatuada. Sou muito mais do que isso”, afirmou.

VEJA MAIS

image Homem é deportado de Dubai por causa de tatuagens no rosto: 'Era o meu país favorito'
Turista britânico alegou que foi impedido de entrar nos Emirados Árabes Unidos por conta das tatuagens faciais; ele viajava com a companheira e a filha

image Homem com mais de 30 piercings no pênis faz sucesso com conteúdo adulto no OnlyFans; saiba quem é
Michele Mancii, de 32 anos, também tem língua bifurcada e dezenas de tatuagens; ele usa plataforma para divulgar conteúdo exótico

“Você nunca saberá o quão engraçada eu sou, o quão gentil, nem o quão imparcial. As pessoas só veem as tatuagens”, afirmou.

Recentemente, Alexa compartilhou seu arrependimento em um vídeo que viralizou, acumulando milhões de visualizações e milhares de comentários. Muitos internautas se identificaram com sua história, expressando sentimentos semelhantes de dúvida e remorso, enquanto outros criticaram sua posição, argumentando que sua narrativa reforça o preconceito contra pessoas tatuadas. Em meio a esse debate, Alexa reafirmou que seu desabafo não é um ataque às tatuagens ou a quem as possui, mas uma experiência pessoal.

“Arrependimento é um sentimento normal, especialmente quando você cresce e amadurece, tornando-se uma versão melhor de si mesmo”, refletiu.

 

@lexaterese An honest opinion from me to you! #tattoos #tattoo #realtalk #fyp #foryoupage #foryou #fypシ ♬ original sound - Alexa Locke

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tatuagens

viralizou

TikTok
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Seções eleitorais na Bolívia são fechadas; apuração do 2º turno presidencial se inicia

19.10.25 17h28

TRÁFICO SEXUAL

Cantora do The Voice é morta na Tailândia após cair em golpe de emprego falso; órgãos são vendidos

Vera Kravtsova, de 26 anos, foi vítima de tráfico sexual e teve seus órgãos removidos após sequestro

19.10.25 17h11

Israel se compromete a retomar aplicação de cessar-fogo em Gaza, após atacar alvos do Hamas

19.10.25 16h43

Israel ataca dezenas de alvos do Hamas em Gaza após grupo romper cessar-fogo

19.10.25 14h53

MAIS LIDAS EM MUNDO

Inacreditável!

Homem faz operação para reduzir 'nariz gigante' e voltar a beijar a esposa; veja o antes e depois

Gerard McAliece, de 68 anos, sofre de rinofima, doença rara que provoca crescimento exagerado do nariz

14.10.25 23h00

MUNDO

Donald Trump dá ‘cantada’ em Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana

O comentário do presidente dos EUA sobre a aparência da premiê da Itália aconteceu durante a assinatura do acordo de cessar-fogo em Gaza

14.10.25 8h46

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

homicídio doloso

Menina de 2 anos morre após ser esquecida no carro; pai estava jogando e vendo pornografia

Criança foi encontrada sem vida dentro de veículo a 42°C; homem teria se distraído com videogame e bebida alcoólica

17.10.25 17h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda