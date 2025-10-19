Após ter filhos, mulher que gastou R$ 82 mil em tatuagens vai pagar R$ 272 mil para removê-las

Alexa Terese Locke, moradora de Chico, na Califórnia (EUA), começou sua paixão por tatuagens aos 16 anos, com a primeira feita aos 18. Ao longo dos anos, acumulou mais de 30 desenhos no corpo, em estilos americano e japonês, gastando o equivalente a R$ 82 mil. Com a chegada dos dois filhos, Alexa começou a repensar suas tatuagens. Hoje, ela enfrenta o desafio de remover os desenhos e o custo estimado para a remoção é de R$ 272 mil.

Alexa revelou à revista People que a maternidade foi o estopim para o arrependimento, especialmente por enfrentar preconceito e estereótipos devido às tatuagens. A esteticista conta que já foi preterida em processos seletivos simplesmente por causa dos desenhos no corpo e lamenta que as pessoas a julguem apenas pela aparência. “Odeio que a primeira impressão que todos têm de mim seja só a de uma mulher tatuada. Sou muito mais do que isso”, afirmou.

“Você nunca saberá o quão engraçada eu sou, o quão gentil, nem o quão imparcial. As pessoas só veem as tatuagens”, afirmou.

Recentemente, Alexa compartilhou seu arrependimento em um vídeo que viralizou, acumulando milhões de visualizações e milhares de comentários. Muitos internautas se identificaram com sua história, expressando sentimentos semelhantes de dúvida e remorso, enquanto outros criticaram sua posição, argumentando que sua narrativa reforça o preconceito contra pessoas tatuadas. Em meio a esse debate, Alexa reafirmou que seu desabafo não é um ataque às tatuagens ou a quem as possui, mas uma experiência pessoal.

“Arrependimento é um sentimento normal, especialmente quando você cresce e amadurece, tornando-se uma versão melhor de si mesmo”, refletiu.