Após referendo, Putin vai anexar quatro território da Ucrânia à Rússia

Após a realização de um referendo muito criticado pela Ucrânia e pelo Ocidente, quatro regiões ucranianas, que representam 15% de todo o território do país e que hoje estão ocupadas por militares russo, devem ser anexadas à Rússia. O anúncio, que será feito pelo presidente Vladimir Putin, é aguardado para esta sexta-feira (30), durante a cerimônia de assinatura no Kremlin. As informações são do G1 Mundo.

Segundo autoridades apoiadas pelo governo russo nessas regiões, os referendos mostraram que a maioria esmagadora de suas populações votou para se juntar à Rússia em votos criticados pela Ucrânia e pelo Ocidente como "farsas".

A cerimônia oficializando a anexação acontecerá às 15h de Moscou na sexta-feira (9h no horário de Brasília), segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. No mesmo dia, haverá um grande discurso de Putin, que também se reunirá com os administradores indicados por Moscou das regiões ucranianas.

Peskov informou ainda que acordos serão assinados "com todos os quatro territórios que realizaram referendos e fizeram pedidos correspondentes ao lado russo".