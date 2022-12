Após gerar busca internacional, jovem desaparecido por 4 dias é encontrado bebendo em bar

O britânico Nelson Newbery, de 22 anos, morador de Nairobi, no Quênia, virou notícia na última semana ao ser dado como desaparecido após passar quatro dias sem dar notícias aos seus familiares. Sumido desde o dia 6 de dezembro, uma força-tarefa policial foi mobilizada para localizar o paradeiro do jovem, no entanto, o Departamento de Pesque e Inteligência Criminal teve uma surpresa inusitada: o rapaz estava bebendo em um bar com alguns novos amigos.

Nelson foi flagrado pela última vez em um shopping, quando havia ido em busca de um novo chip para seu celular, porém, depois disso, não foi mais localizado. Sem deixar qualquer vestígio por quatro dias, os agentes do Departamento de Pesquisa e Inteligência Criminal encontraram Nelson em um pub chamado Club Image, no noroeste do centro de Nairobi. Segundo a equipe, o homem estava bebendo com foliões locais e parecia estar sob efeito de drogas.

O caso foi divulgado nas redes sociais da Diretoria de Investigações Criminais do Quênia. "Um cidadão britânico que estava desaparecido desde terça-feira, 6 de dezembro, finalmente foi encontrado pelos detetives. O homem de 22 anos identificado como Nelson Newberry foi encontrado em um pub local em Uthiru, condado de Kiambu, onde estava bebendo com novos amigos e parecia estar sob influência de drogas", disse o órgão. Veja:

"Isso aconteceu depois que detetives do Departamento de Pesquisa e Inteligência Criminal de elite e seus colegas da filial de Operações da Diretoria de Investigações Criminais invadiram o Club Image em Uthiru e encontraram o jovem compartilhando canecas de Keg [barris de cerveja] com foliões locais", completou.

Assim que encontrado, Nelson foi levado para um hospital e reencontrou com o pai, que pegou um voo de oito horas do Reino Unido até o Quênia para ajudar nas buscas do filho.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)