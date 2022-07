Após fugir para Singapura, presidente do Sri Lanka renuncia

A pressão das ruas deu resultado e o presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, renunciou, nesta quinta-feira (14), em Singapura, para onde fugiu e desembarcou nesta quinta-feira. Manifestantes encerraram a ocupação de edifícios públicos em Colombo.

O anúncio oficial da renúncia - esperado para esta sexta-feira (15) - só acontecerá depois de uma análise de "autenticidade e legalidade" da carta enviada por e-mail para o presidente do Parlamento, disse seu porta-voz, Indunil Yapa.

VEJA MAIS

Rajapaksa, de 73 anos, havia dado a quarta-feira como prazo máximo para fazer o pedido de renúncia. Se o for aceito, ele se tornará o primeiro presidente do Sri Lanka a renunciar desde a adoção do presidencialismo como sistema de governo, em 1978.

"Estamos saindo pacificamente do Palácio Presidencial, da secretaria presidencial e do escritório do primeiro-ministro com efeito imediato, mas vamos continuar nossa luta", disse uma porta-voz dos manifestantes.

"É uma vitória monumental", comemorou Harinda Fonseka, um das manifestantes. "Mas é só o primeiro passo", completou.