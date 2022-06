Após dormir durante voo rumo à Itália, piloto é demitido pela companhia aérea

No último dia 30 de abril, durante um voo que partiu de Nova York, nos Estados Unidos, rumo à Itália, um piloto da companhia aérea Itália Trasporto Aereo (ITA) acabou dormindo e foi demitido. O comandante da aeronave ficou inacessível por cerca de 10 minutos, o que levantou a suspeita de sequestro do avião.

De acordo com o jornal italiano La Repubblica, o avião ficou navegando no piloto automático e caças foram acionados para ver o que estava acontecendo. Porém, antes das aeronaves chegarem ao local, o piloto respondeu aos agentes do controle de tráfego aéreo.

O copiloto do voo também teria adormecido, mas, em depoimento, afirmou que estava em “descanso controlado”, pausa de 10 a 40 minutos permitida pela companhia em viagens de longa duração. Como o piloto não explicou o que teria acontecido, foi demitido.

“A Companhia adotou uma medida disciplinar que levou ao afastamento imediato do recurso da força de trabalho da ITA Airways, pois a relação de confiança no ambiente de trabalho havia sido rompida", diz o comunicado.

Apesar do susto, a companhia informou que a segurança do voo não foi comprometida.

