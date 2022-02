Briga generalizada em voo de oito horas termina com comissário ferido e passageiros presos; assista

Passageiros de um voo da Air Caraibes que saiu Paris para Caiena, capital da Guiana Francesa, protagonizaram uma briga generalizada que terminou com três presos. As imagens feitas por outras pessoas dentro do avião rapidamente viralizaram nas redes sociais.

Pelo vídeo, é possível ver que um homem de camiseta branca confronta outro, que está vestido com um paletó cinza. Mas quando a briga começa, em pouco tempo, não é mais possível identificar quem está envolvido ou tentando apartar.

O motivo da confusão ainda não foi divulgado pela companha aérea, que vai investigar o caso.

"O fato foi lamentável, o que pode levar os acusados a cumprirem até três anos de prisão", declarou o promotor de justiça Samuel Finieliz, ao jornal.