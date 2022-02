Pilotos do Boeing 747 erram a pista e arremetem segundos antes do pouso

Na noite da última quarta-feira (9), os pilotos do Boeing 747 precisaram arremeter segundos antes do pouso. Os tripulantes não perceberam que estavam aproximando a aeronave para a pista errada no Aeroporto Internacional de Guarulhos em São Paulo. As informações são da Folha de São Paulo.

O incidente foi registrado pelas câmeras ao vivo dos canais SBGR Live e Golf Oscar Romeo no YouTube, incluindo a comunicação entre os pilotos e o controlador de tráfego aéreo da Torre de Guarulhos.

A aeronave era o Boeing 747-200 cargueiro da companhia aérea Fly Pro, baseada na Moldávia, que faz voos recorrentes trazendo carga da China para o Brasil, como aconteceu nesta quarta-feira.

O Jumbo Jet chegava por volta das 23h40 do horário local no voo PVV-8652 quando teve sua aproximação autorizada para pousar pela pista 09R de Guarulhos. Os pilotos confirmaram a autorização da 09R.

Por volta de 40 segundos depois, o controlador da Torre de Guarulhos reforça a autorização de pouso para a cabeceira 09R, possivelmente notando que o Boeing 747 se aproximava para a pista errada, e novamente os pilotos confirmam a pista 09R.

Cinco segundos depois, eles solicitam o "go around", o procedimento de arremetida, quando perceberem que estavam alinhados a poucos segundos de pousarem na pista 09L, ou seja, a pista paralela que fica à esquerda da 09R.

O controlador então confirma a arremetida e orienta os pilotos a seguirem o procedimento de aproximação perdida. O Jumbo então, finalmente é visto aparecendo na gravação da câmera, já iniciando sua subida.