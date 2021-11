Avião faz pouso forçado por cheiro forte de chulé

Um avião que voava de Londres para Zurique, na Suíça, teve que retornar ao aeroporto de Heathrow por causa do cheiro forte de chulé. As informações são do portal Airlive.

Segundo o site, avião estava voando há cerca de 30 minutos quando o problema foi detectado. “No vôo LX339 de London Heathrow para Zurique, os pilotos notaram um cheiro incomum na cabine. Como consequência, eles voltaram para o aeroporto de Heathrow em Londres. A aterrissagem transcorreu sem intercorrências. Como medida de precaução, foi acionado o corpo de bombeiros do aeroporto, como é de praxe nesses casos”, disse um porta-voz da Swiss Air.

Após investigação, um par de meias sujas foi encontrada na cabine dos pilotos e o voo teria encerrado por questões sanitárias.