Após 14 anos sequestrada, filha reencontra a mãe pelas redes sociais

Angélica Vences-Salgado reencontrou a filha, Jacqueline Hernández, depois de mais de 14 anos desaparecida. A menina desapareceu quando tinha seis anos de idade, em 2007, e o reencontro aconteceu graças a uma mensagem nas redes sociais. As informações são do Metrópoles.

Atualmente com 19 anos, a hipótese é que a menina tenha sido sequestrada pelo próprio pai, Pablo Henry Hernández, e levada para o México. Quando o caso aconteceu, ela morava na Flórida (EUA).

Em setembro deste ano, Angélica falou com a polícia sobre uma jovem que havia entrado em contato com ela afirmando ser sua filha. Jacqueline pediu para se encontrar com a mãe na fronteira mexicana, em 10 de setembro, 14 anos depois do último encontro que tiveram.

As autoridades federais montaram uma operação para confirmar se a menina era de fato Jacqueline. Depois de terem certeza, a jovem e sua mãe finalmente se reuniram.