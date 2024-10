Antártica está ficando verde? Vegetação cresce em ritmo acelerado e gelo some no continente

O continente antártico está passando por um fenômeno chamado de Antártica verde, conforme uma pesquisa publicada por cientistas britânicos no início de outubro. Essa conclusão foi alcançada após quatro anos de estudos sobre as condições e mudanças ambientais na região.

Segundo a pesquisa realizada pelas universidades de Exeter, Hertfordshire e pelo British Antarctic Survey, publicada na revista Nature Geoscience, a vegetação na Península Antártica expandiu mais de dez vezes nos últimos 40 anos, passando de menos de 1 km² em 1986 para 12 km² em 2021.

Os cientistas utilizaram imagens de satélite para analisar a região, que, assim como outras áreas polares, está aquecendo mais rapidamente que a média global, com eventos de calor extremo se tornando cada vez mais frequentes. Entre 2016 e 2021, a taxa de crescimento da vegetação aumentou em 45%, com uma expansão média de 0,4 km² por ano.

Nessa mesma semana, o Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo dos EUA (NSIDC) apontou que o continente antártico registrou seu segundo menor pico de gelo marinho desde o início das medições por satélite, com 17,16 milhões de km² de cobertura. O recorde foi estabelecido em 2023.

"Essa queda acentuada no gelo marinho do inverno austral, nos últimos dois anos, reforça os efeitos de um oceano excepcionalmente quente sobre o clima antártico", afirmou Ted Scambos, pesquisador do Instituto Cooperativo de Pesquisas em Ciências Ambientais (CIRES).

Um relatório completo sobre esse fenômeno será divulgado até o fim de outubro, detalhando as possíveis causas e oferecendo comparações visuais com dados históricos. Contudo, o estudo já revela que entre 2016 e 2021 houve uma aceleração significativa no crescimento da vegetação do continente.

Os pesquisadores destacam que o aumento da vegetação pode criar condições favoráveis para a introdução de espécies invasoras, ameaçando a fauna nativa.

"Sementes, esporos e fragmentos de plantas podem facilmente chegar à Península Antártica através do calçado ou equipamentos de turistas e pesquisadores", alertou Roland.

Em resumo, esse "verdejamento" da Antártica não é apenas um fenômeno curioso; ele indica mudanças climáticas profundas que podem ter consequências significativas para o ecossistema local e para o clima global.

Aquecimento ainda mais acelerado

Ainda segundo os pesquisadores, à medida que esses ecossistemas se tornam mais estáveis e o clima continua a aquecer, é provável que a vegetação se expanda ainda mais no continente. Francyne Elias-Piera, PhD em Ciência e Tecnologia Ambiental pela Universitat Autònoma de Barcelona, comenta: “O gelo marinho desempenha um papel crucial ao refletir a luz solar de volta ao espaço, ajudando a resfriar o planeta. Com sua redução, mais calor é absorvido pela Terra, o que agrava o aquecimento global.”

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)