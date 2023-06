Com temporada de calor, baleias-jubarte chegam ao litoral brasileiro; vídeo

Nesta sexta-feira (09), banhistas e turistas avistaram aparições de novas baleias-jubarte na orla do Rio de Janeiro, próximo à praia de Ipanema. Os registros em vídeo são do projeto Ilhas do Rio e serão cada vez mais comuns devido a temporada de migração. Esses mamíferos saíram da Antártica em busca de calor, nas águas do litoral brasileiro.

A presença desses animais proporcionam momentos únicos para quem tem a chance de testemunhá-los. A crescente passagem de baleias traz a necessidade de atenção redobrada por parte de embarcações e veículos aquáticos, devido ao risco de acidentes. É importante respeitar a presença das baleias e manter uma distância segura para garantir a segurança de ambos os animais e humanos. Veja!

Há uma semana, no dia 2 de junho, uma dupla de baleias foi flagrada nadando na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Enquanto um grupo participava de aulas de motoaquática, avistaram os mamíferos e decidiram registrar o momento. Com o auxílio de um drone, capturaram imagens das baleias que, com sua beleza singular, nadavam e expeliam jatos de água para o alto.

"Quisemos registrar esse momento incrível para compartilhá-lo. Soubemos pelo jornal que é época das baleias passarem por aqui", conta o professor Edilson Assunção, um dos presentes no momento.