Orca mantida em cativeiro por 57 anos será libertada nos EUA

Uma orca de 2.268 kg mantida em cativeiro por mais de meio século retornará ao seu habitat natural nos Estados Unidos. A pressão para libertar Lolita ganhou força depois que o documentário de 2013 "Blackfish" mostrou o cativeiro das orcas.

Segundo as autoridades, um aquário da Flórida chegou a um acordo com defensores do bem-estar animal para libertar Lolita. O Miami Seaquarium disse que esse foi um "acordo vinculativo" com a organização sem fins lucrativos Friends of Lolita para devolver o golfinho a um habitat oceânico no noroeste do Pacífico dentro de dois anos.

Lolita, uma orca de 57 anos capturada em 1970 em uma enseada perto de Seattle, também é conhecida como Toki, um nome que é a abreviação do nome nativo americano do animal, Tokitae, informou o jornal "Miami Herald". O plano de devolver Lolita ao seu habitat natural requer aprovação federal, diz o jornal.

Daniella Levine Cava, prefeita do condado de Miami-Dade, disse em entrevista que o processo para devolver Lolita às águas levou anos para ser concluído, começando com a transferência da propriedade do aquário para a The Dolphin Co. Mais tarde, a empresa fez parceria com a organização sem fins lucrativos para fornecer assistência médica ao animal.

O proprietário anterior do Seaquarium, SeaWorld Entertainment Inc, encerrou gradualmente os shows com orcas em 2016. Lolita, que já foi uma das principais atrações do Seaquarium, foi aposentada dos shows em março de 2022, depois que a administração mudou de mãos.

"Encontrar um futuro melhor para Lolita é uma das razões que nos motivou a adquirir o Miami Seaquarium", explicou o presidente-executivo da Dolphin Co, Eduardo Albor, em comunicado.

Os defensores dos direitos dos animais durante anos lutaram sem sucesso na Justiça para obter a liberdade de Lolita depois que a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica adicionou as orcas à lista de espécies ameaçadas de extinção em 2015.

As baleias são mamíferos altamente sociais que não têm predadores naturais e podem chegar aos 80 anos.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).