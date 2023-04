Três baleias são encontradas mortas em Bali, na Indonésia, sob suspeita de ingestão de plástico

Em um pouco mais de uma semana - do dia 1º a 9 de abril - , três baleia foram encontradas mortes por moradores de Bali, na Indonésia. A suspeita é de que todas elas tenham morrido em decorrência da ingestão de plástico encontrado nos oceanos. O último caso ocorreu no domingo (9), quando uma baleia de 17 metros da espécie cachalote encalhou na praia de Yeh Leh.

No dia 1º de abril, uma baleia-de-bryde foi encontrada morta na praia de Tabanan. Alguns dias depois, na quarta-feira (5), uma baleia cachalote de 18 metros foi encontrada encalhada na praia de Klungkung Regency. De acordo com o chefe do Centro de Gerenciamento de Recursos Costeiros e Marinhos de Denpasar, Permana Yudiarso, não havia ferimentos no animal. Ele informou que equipes irão realizar a autópsia.

Para Yudiarso, as baleias podem ter sido envenenadas, uma vez que não foram encontrados nenhum sinal de caça.

“As condições de saúde são muito influenciadas pela alimentação ou pelo local onde vivem, de uma perspectiva geral há algo nas nossas águas marinhas”, declarou.

A Indonésia é um dos principais poluidores marítimos, atrás apenas da China. No ano de 2018, mais de 100 copos de plástico e 25 sacos foram encontrados no estômago de uma baleia encontrada morta.