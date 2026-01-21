Capa Jornal Amazônia
Amo a Europa, mas o continente não está no caminho certo, diz Trump em Davos

O comentário acontece diante de incertezas entre Washington e Bruxelas, após Trump ameaçar impor tarifas progressivas contra oito países europeus

Redação O Liberal com informações da AE

O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou em discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos que "ama" a Europa, mas avalia que o continente "não está no caminho certo". A afirmação ocorreu nesta quarta-feira, 21.

O comentário acontece em meio a incertezas entre Washington e Bruxelas. Anteriormente, Trump ameaçou impor tarifas progressivas contra oito países europeus devido às investidas americanas para a aquisição da Groenlândia, que pertence à Dinamarca. Segundo ele, certos lugares na Europa "já não são reconhecíveis".

Em seu discurso, o líder americano defendeu que o objetivo da imposição de tarifas contra outros países era para que eles pagassem prejuízos causados aos EUA. Ele se vangloriou dos feitos realizados em sua administração.

Impacto das Tarifas Comerciais

"Com tarifas, reduzimos déficit comercial americano, que era um dos maiores do mundo, sem causar inflação", afirmou. Ele mencionou que as tarifas ajudaram a reduzir o déficit mensal dos EUA em 77%. Nações europeias, Japão e Coreia do Sul são parceiros americanos, segundo ele.

Avanços na Economia e Energia Americana

Dentre outras ações de seu segundo mandato, que completou um ano na terça-feira, 20, Trump exaltou a demissão de funcionários do governo e cortes em gastos federais. Ele também destacou a abertura de fábricas de aço.

De acordo com o republicano, a produção de gás natural liquefeito (GNL) "está nas máximas históricas". A produção de petróleo americano aumentou 730 mil barris por dia. O país "está com tudo" na energia nuclear, disse ele.

"Podemos ter energia nuclear a bons preços e de forma segura", declarou. Ele acrescentou: "Quando os EUA vão bem, os outros países acompanham".

