Amizade colorida: beijar ou transar com amigo estraga a relação? Veja o que diz psicólogo

A amizade colorida é aquela relação entre amigos que ocorre, com frequência ou ocasionalmente, o beijo e até mesmo o sexo, mas sem ultrapassar a barreira para um compromisso mais sério. Mas, será que esse formato de amizade distante do tradicional pode estragar a relação entre as pessoas envolvidas? Segundo o psicólogo Romanni Souza ao Metrópoles, o alinhamento de expectativas é fundamental para essas situações.

“O principal é estabelecer limites claros; é essencial conversar sobre o que está ou não dentro do acordo, como a frequência de encontros, exclusividade..”, comenta.

“É essencial lembrar que a base de um relacionamento maduro é amizade, é suporte emocional, é compartilhar sentimentos, e também o sexo. Se isso estiver acontecendo, pode ser interessante conversar sobre transformar a amizade colorida em um relacionamento, sempre alinhando expectativas e lembrando-se do combinado”, afirma.

Uma pesquisa feita pela comunicadora Heidi Reeder, da Boise State University (EUA), aponta que manter relações sexuais com um amigo pode fortalecer a amizade. O estudo, feito com 300 homens e mulheres, mostrou que 20% dos entrevistados já mantiveram relações sexuais com amigos. Desses, 76% disseram que a amizade melhorou e se fortaleceu após a relação sexual. Para 50% dos participantes, o sexo casual virou um relacionamento posteriormente.

Mas e se eu não quiser evoluir a relação para um namoro?

Há casos, ainda, em que manter apenas a amizade mesmo é o suficiente, sem necessariamente evoluir para um namoro. Se o objetivo for esse, segundo o psicólogo, é preciso tomar algumas precauções. “Se algum dos dois dentro da amizade começar a buscar um relacionamento sério, seja dentro ou fora da amizade colorida, essa amizade irá se encerrar. É fundamental alinhar as expectativas de forma clara”, explica Romanni.

O profissional também sugere que se questiona sobre as expectativas dentro de uma relação. “Manter sua individualidade em relações assim é essencial. Foque em outros aspectos da sua vida, como hobbies, amizades e objetivos pessoais.”

Para tornar a amizade colorida mais tranquila, evite comportamentos que envolvam uma intimidade emocional excessiva, como, por exemplo, sem muito ciúmes. “Depender do outro para suporte emocional pode aumentar o apego”, diz Romanni. “Se perceber que está desenvolvendo sentimentos mais profundos, reflita sobre como isso afeta você e a relação, e converse sobre”, finaliza o psicólogo.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de oliberal.com)