Amazon Prime Day: empresa oferece descontos em celulares, livros e notebooks; entenda

A partir dos dias 12 e 13 de julho, os assinantes da Prime na Amazon podem adquirir produtos com descontos exclusivos durante a Amazon Prime Day, uma espécie de Black Friday que a empresa oferece em livros, celulares, notebooks e uma variedade de produtos em promoção.

VEJA MAIS

Entre as ofertas exclusivas, estão fretes grátis em diversos utensílios, incluindo acesso livre ao Prime Video, Prime Music, um aplicativo de músicas similar ao Spotify, e Prime Gaming por 30 dias. “Esse ano, os membros Prime poderão aproveitar mais do que nunca promoções em todo o mundo, com ofertas exclusivas, em todas as categorias, incluindo as principais marcas nacionais, internacionais, além de produtos de pequenas e médias empresas”, relatou a Amazon. Para comprar os produtos, basta acessar o site da Amazon e procurar por aqueles que caibam no bolso.

Confira alguns itens em promoção

Cadeira Gamer Warrior GA182 - de R$ 799 por R$ 719 Xbox Series S - de R$ 2.649 por R$ 1.949 Cadeira Gamer ThunderX3 EC3 - de R$ 1.785 por R$ 1.280 Nintendo Switch - de R$ 2.899 por R$ 2.350 Echo Dot (3ª Geração) Smart Speaker com Alexa - de R$ 349 por R$ 149 Kindle 10ª Geração - De R$ 449 por 319 Smartphone Samsung Galaxy A23 Preto 128GB 4GB RAM - de R$ 1.449,00 por R$ 1.294,00 Apple iPhone 13 mini (512 GB) - Luz das estrelas - de R$ 9.559,00 por R$ 7.002,00 Jogos variados

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)