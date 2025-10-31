Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Alexandre Silveira: viajei com o presidente Lula e pude ver o entusiasmo do mundo com o Brasil

Silveira disse que as riquezas brasileiras precisam ser reconhecidas, e que a COP 30 será uma vitrine para o País

Estadão Conteúdo
fonte

Alexandre Silveira e Lula (Ricardo Stuckert/PR)

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta sexta-feira (31) que a viagem que fez como presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Malásia, nesta semana, mostrou que o mundo está entusiasmado com o Brasil. "É inadmissível que esse seja o País do futuro. Temos tudo para ser o País do presente", afirmou ele, durante evento de energia elétrica na Fundação Getulio Vargas (FGV).

Silveira disse que as riquezas brasileiras precisam ser reconhecidas, e que a COP 30 será uma vitrine para o País. Às vésperas do evento, que será realizado em novembro, em Belém, no Pará, o ministro informou que pretende retomar o planejamento de usinas hidrelétricas no norte do Brasil, empreendimentos que são condenados por ambientalistas.

"Todas as nossas riquezas precisam ser reconhecidas, por isso defendo Margem Equatorial", declarou Silveira sobre a nova fronteira que começou a ser explorada pela Petrobras em frente ao estado do Amapá.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA

MALÁSIA

ALEXANDRE SILVEIRA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Brasileira é morta a facadas pelo ex-marido na Itália; suspeito ameaçou se matar após o crime

No carro do suspeito, as autoridades recolheram uma faca que teria sido usada no crime que segue em investigação pela justiça italiana

31.10.25 11h51

EUA: testar funcionamento do arsenal nuclear faz parte da segurança nacional, diz Vance

31.10.25 10h23

Israel desencadeia protestos após invadir prédio de governo local no Líbano e matar uma pessoa

30.10.25 21h17

Vance: testar o funcionamento adequado do arsenal nuclear faz parte da segurança nacional

30.10.25 20h33

MAIS LIDAS EM MUNDO

HISTÓRIA MACABRA

Ator pornô é condenado a prisão perpétua por matar e esquartejar dois homens no Reino Unido

Uma das vítimas foi golpeada na cabeça com um martelo. Já o outro homem foi esfaqueado várias vezes no torso, rosto e pescoço.

24.10.25 15h33

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

SENHA ROUBADA

Mega vazamento expõe mais de 180 milhões de senhas de Gmail e outros provedores

Banco de dados de 3,5 terabytes divulgado por especialista em cibersegurança revela uma das maiores violações de credenciais já registradas.

27.10.25 11h55

À DERIVA

VÍDEO: grupo de orcas afunda barco de família durante travessia pelo Oceano Atlântico

Família francesa foi resgatada por pescadores após horas à deriva; especialistas dizem que comportamento dos animais não é considerado ataque deliberado

24.10.25 19h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda