Mundo

Mundo

Agentes federais dos Estados Unidos atiram contra duas pessoas em Portland

Estadão Conteúdo

A polícia de Portland, no estado de Oregon, Estados Unidos, informou que duas pessoas foram baleadas por agentes federais nesta quinta-feira, 8. De acordo com a emissora ABC News, as vítimas foram levadas ao hospital e, até a última atualização, o estado de saúde delas ainda era desconhecido.

Segundo o departamento de polícia, agentes de Portland atenderam a um chamado de socorro na tarde desta quinta-feira e encontraram um casal - um homem e uma mulher - com "aparentes ferimentos de bala". Não há detalhes sobre o que motivou os policiais abrirem fogo contra as duas vítimas.

Conforme a ABC News, informações preliminares indicam que os agentes federais envolvidos atuam no Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP, na sigla em inglês), e não no ICE (Immigration and Customs Enforcement), o Serviço de Imigração e Alfândega.

"Os policiais aplicaram um torniquete e acionaram o serviço de emergência médica. As duas vítimas do tiroteio foram levadas para um hospital, informou a polícia. O estado de saúde delas é desconhecido", afirmou a ABC News.

O caso ocorre um dia após um agente do ICE atirar e matar uma mulher de 37 anos em Minneapolis, no estado de Minnesota. Renee Nicole Good era mãe de três filhos, escritora e poetisa. A morte, registrada na mesma cidade onde George Floyd foi assassinado, provocou uma onda de indignação entre moradores, políticos e autoridades locais.

A presidente do Conselho Municipal de Portland, Elana Pirtle-Guiney, afirmou durante uma reunião do conselho que o tiroteio desta quinta-feira ocorreu na parte leste da cidade e que dois moradores de Portland ficaram feridos. "Pelo que sabemos, ambos ainda estão vivos, e esperamos atualizações mais positivas ao longo da tarde", disse. (COM AP)

Mundo
