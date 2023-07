Agentes da imigração dos EUA são orientados a empurrar crianças em rio na fronteira com o México

O jornal The Guardian, com base em mensagens publicadas pelo Houston Chronicle, revelou que patrulheiros de fronteira do Texas receberam ordens para empurrar crianças imigrantes no Rio Grande, na fronteira com o México. Eles também são orientados a negar água a pessoas que tentavam entrar no país ilegalmente.

O Guardian confirmou que o patrulheiro-médico Nicholas Wingate, do Departamento de Segurança Pública do Estado, enviou e-mail a supervisores alertando para a conduta que classificou de “desumana”, em relação aos imigrantes ilegais, no dia 3 de julho. O médico menciona ainda outros incidentes não reportados a autoridades na mensagem.

De acordo com o jornal britânico, o relato do médico revela os acontecimentos durante a semana entre 24 de junho e 1 de julho, e detalha vários casos de imigrantes presos ou feridos por arame farpado, em Eagle Pass, uma cidade do Estado que fica na fronteira mexicana.

No e-mail, o funcionário pede mudanças nas políticas para imigrantes, incluindo a retirada das cercas de arame farpado. Ele também informou que pediu para que seja suspensa a ordem para não entregar água aos imigrantes, em meio a um dos verões mais quentes de todos os tempos, no Hemisfério Norte.

“Por causa do calor extremo, a ordem de não dar água às pessoas tem que ser imediatamente revertida” escreveu, completando “acredito que cruzamos uma fronteira em direção ao desumano”.

Em outro caso reportado pelo agente e divulgado pelo Guardian, um grupo de 120 pessoas, incluindo crianças e bebês de colo, conseguiu entrar no território americano pelo rio. Estavam exaustos e com sede, segundo o relato, mas os patrulheiros foram instruídos a empurrar as pessoas de volta para a água para voltarem ao México.

O Departamento de segurança Pública disse ao Guardian que as alegações do servidor estão sob investigação interna. O governador republicano do Texas, Greg Abbott, vem implementando uma política agressiva de contenção da imigração na fronteira, uma iniciativa chamada de “Estrela Solitária”, que incluiu a instalação de cercas de arame farpado na região do Rio Grande, nas últimas semanas.

A segurança na fronteira com o México recebeu reforço, em maio, quando foi suspenso o título 42, um controverso regulamento de saúde que permitia que a grande maioria dos migrantes que chegassem à fronteira sem visto ou documentação necessária para entrar fossem bloqueados ou expulsos. A norma foi implementada em meio à Pandemia, pelo governo do então presidente, o republicano Donald Trump.