Dia da Imigração Judaica: Brasil é a segunda maior comunidade judaica da América Latina

O Brasil é formado por vários povos que contribuíram e contribuem com a história do país. Dentre esses povos, estão os cidadãos judeus que constituem no Brasil a segunda maior comunidade judaica da América Latina, com mais de 120.000 judeus. Esses imigrantes começaram a chegar ao território brasileiro em 1810 e se distribuíram majoritariamente entre as regiões Nordeste, Sudeste e Sul. Como forma de gratidão a esse povo, em 18 de março é comemorado o Dia Nacional da Imigração Judaica. Sobre o assunto, O Liberal ouviu Moysés Elmescany, rabino da Esnoga Beit Mescany, em Belém. Entre outros aspectos abordados na entrevista, o rabino afirma que a resposta a grupos radicais no mundo é saudação de paz "Shalom!".

- Rabino Moysés, qual o significado do Dia Nacional da Imigração Judaica?

R- Essa data representa o reconhecimento da presença oficial dos judeus no Brasil; entretanto, desde o descobrimento do Brasil essa presença já ocorre no nosso país, como exemplo, temos o bacharel de Cananéia, Joâo Ramalho, Branca Dias, Bento Texeira, Antonio Pereira da Silva (O judeu) e assim muitas outras famílias de origem judaica que sofreram perseguição pela Inquisiçâo em todo o Brasil. Em 1780, a Inquisição chega em Belém e muitos foram condenados por judaizar. Somente a partir de 1808 os judeus tiveram permissão de se estabelecer em nosso Brasil.

- Como se deu a distribuição dos cidadãos judeus pelo Brasil, e, em especial, no Pará?

R- No Nordeste brasileiro, em Recife (PE), tivemos a primeira sinagoga no Brasil Colônia, e, depois da expulsão, se fixaram no Distrito do Pará, pertencente à Amazônia do Suriname, onde até hoje existem as ruínas de uma sinagoga. No meio da floresta. Há o cemitério israelita nesse local, assim como existem cemitérios israelitas em todas as cidades da Amazônia onde os judeus habitaram, além de Belém e Manaus.

- A data celebrada em 18 de março contribui para reforçar os laços entre brasileiros e judeus, ou seja, para se conhecer um pouco sobre a trajetória do povo judeu em solo brasileiro?

R - Temos a obrigação histórica de preservar esse acervo que precisa fazer parte do conteúdo escolar do nosso ensino educacional brasileiro. Parabenizo todos os judeus e seus descendentes por todo o território nacional.

- Rabino, o que você pode comentar acerca do surgimento de grupos radicais no mundo, e até mesmo no Brasil, e o discurso de ódio?

R - Sobre o ódio perpetrado por vários grupos radicais estendemos nossa mão desejando um cordial Shalom (paz).