Advogado de Trump critica prisão de Bolsonaro e vê afronta após alívio em tarifas

O advogado norte-americano Martin De Luca, representante da Trump Media e da plataforma Rumble, criticou neste sábado a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em publicação na plataforma X, De Luca classificou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), como "má fé" e um ato de desrespeito à administração de Donald Trump, ocorrendo um dia após os Estados Unidos suavizarem tarifas comerciais sobre o Brasil.

O advogado questionou os fundamentos apresentados para a detenção. Ele citou como "frágil" o argumento de que a residência de Bolsonaro, situada a 13 km da Embaixada dos Estados Unidos, representaria risco de fuga. Segundo De Luca, a justificativa baseia-se em "geografia e especulação", e não em evidências concretas de atos de obstrução ou plano de escape.

Na decisão, Alexandre de Moraes apontou violação no uso da tornozeleira eletrônica e "elevado risco de fuga". O magistrado mencionou a saída de aliados do ex-chefe do Executivo do país após condenações e a proximidade do condomínio Solar de Brasília com a representação diplomática norte-americana como fatores determinantes para a medida cautelar.

O jurista destacou o momento da operação, realizada horas após o governo norte-americano sinalizar redução nas tarifas. Ele afirmou que a medida judicial escalou o que chamou de "caça às bruxas" e constitui um insulto ao secretário de Estado, Marco Rubio, e ao presidente Donald Trump.

Bolsonaro foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília. O ex-presidente permanecerá detido em uma Sala de Estado, espaço destinado a autoridades e altas figuras públicas.