Adolescente que viveu 13 anos com cabeça em ângulo de 90º é operada por médicos

A jovem paquistanesa Afsheen, que viveu 13 anos com a cabeça em ângulo de 90º, passou por uma cirurgia, no dia 28 de fevereiro deste ano. Nascida com paralisia cerebral, a menina sentia dores constantes por conta da rara má formação no pescoço. O caso da moça foi considerado como 'desafiador', por envolver uma delicada cirurgia na medula espinhal.

Afsheen foi diagnosticada como uma luxação rotatória atlanto axial (em inglês, uma AARD), ou seja, possui uma instabilidade rotatória na coluna cervical. Para buscar um tratamento médico e uma vida mais confortável à menina, os pais da adolescente precisaram criar uma vaquinha on-line e arrecadaram recursos cerca de R$ 172 mil reais.

Caso desafiador

A cirurgia de Afsheen foi feita no Hospital Apollo, em Nova Délhi, com chances de 50% de sobrevivência da menina. Quem comandou a operação foi o Dr. Krishnan, que ficou famoso ao operar um garoto, que tinha o pescoço virado a um ângulo de 180º, em 2016.

A ligação do médico com a adolescente foi feita, por meio de uma contato estabelecido pelo irmão dela, Yaqoob, que assistiu a produção audiovisual e sabia que aquela poderia ser a chance da irmã melhorar de vida.

Saiba como a cirurgia foi feita

Para entrar no centro cirúrgico, a adolescente passou por quatro meses de preparação, envolvendo check-ups semanais. No dia 28 de fevereiro, Krishnan operou o crânio de Afsheen, em uma cirurgia que demorou seis horas. O médico começou pela boca e removeu os discos do pescoço. Em seguida, fixou o crânio na coluna cervical usando uma haste e parafusos. Veja como ela está hoje em dia:

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)