Felinos: cidade do interior de São Paulo registra caso de raiva de gato

Um caso raro de raiva felina, também conhecida como raiva de gato, foi identificado em Americana, cidade no interior de São Paulo. O animal tinha livre acesso à rua, apesar de ser domesticado, e começou a apresentar sintomas neurológicos. Ele morreu na clínica onde estava internado. As pessoas que tiveram contato com o gato – a tutora e dois funcionários da clínica, após serem identificados pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), receberam soro antirrábico e as vacinas. As informações são do Portal Olhar Digital.

VEJA MAIS

Com o laudo de raiva felina confirmado pelo Instituto Pasteur, de São Paulo, o CCZ deve iniciar uma vistoria na região onde o gato vivia, na próxima semana. A intenção é vacinar animais e procurar outras pessoas que tiveram contato com o felino infectado.

A doença se apresenta como uma infecção do cérebro e causa óbito em quase 100% dos casos. Ela pode ser transmitida ao ser humano pela saliva e por secreções de animais infectados, através principalmente de mordeduras, arranhaduras e lambeduras.

De acordo com a médica veterinária e responsável técnica do CCZ, Aneli Marques Neves Conceição, a maioria dos casos está relacionada aos morcegos contaminados. “A contaminação ocorre por meio da caça a este animal ou mesmo quando eles [cães e gatos] encontram o morcego caído no chão e o contato acaba sendo inevitável”, explicou.

A previsão do CCZ é de que sejam visitados aproximadamente 1.800 imóveis durante a vistoria programada.