Em caso raro, bezerro nasce com duas cabeças e sobrevive

Um bezerro nasceu com duas cabeças na comunidade de Bom Sucesso, no município de Santa Cruz (RN), e chamou a atenção de moradores e até especialistas no Rio Grande do Norte. O caso é considerado raro pelos médicos veterinários. "Nunca aconteceu algo assim nessa comunidade. É um fato inédito", disse Pedro Oliveira, dono do animal.

O bezerro nasceu na segunda-feira (15) e sobreviveu, o que é algo raro. Segundo o médico veterinário Raimundo Alves Barreto Junior, que também é professor da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), esse tipo de formação é realmente rara.

"Esse fato que aconteceu na sua comunidade realmente é um fato muito pouco frequente. Nós chamamos tecnicamente de dicefalia, quando o animal tem a definição bem clara de duas cabeças, com dois cérebros, quatro orelhas, duas bocas, quatro olhos, tudo bem separado", falou.

“Ou diprosopia, que é o caso que mais parece aí, que é na verdade um quadro teratogênico (quando há dano ao feto), que nasce com essa segunda cabeça de maneira incompleta".