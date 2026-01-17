Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Acordo Mercosul–União Europeia é assinado após mais de 25 anos de tratativas

O tratado histórico foi firmado em Assunção, mas ainda depende de aprovação dos parlamentos dos países envolvidos para entrar em vigor.

Jéssica Nascimento
fonte

Bandeiras do Mercosul e da União Europeia (UNIÃO EUROPEIA/MERCOSUL)

Depois de mais de 25 anos de negociações, foi oficialmente assinado o acordo econômico entre os países do Mercosul e a União Europeia (UE). A cerimônia de assinatura ocorreu neste sábado (17/1), em Assunção, no Paraguai.

Participaram do evento o presidente paraguaio, Santiago Peña; o presidente da Argentina, Javier Milei; o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi; o presidente da Bolívia, Rodrigo Paz; o presidente do Panamá, José Raúl Mulino; o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira; além da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do presidente do Conselho Europeu, António Costa.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Orsi: Acordo Mercosul-UE reafirma decisão de apostar nas regras em tempos de volatilidade]]

[[(standard.Article) Von der Leyen: Acordo irá criar empregos, oportunidades e prosperidade em ambos os lados]]

Durante seu discurso, Peña mencionou o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que não compareceu à cerimônia, afirmando que o acordo só foi possível graças à sua atuação. Já Rodrigo Paz e Javier Milei usaram a ocasião para manifestar solidariedade ao povo venezuelano após a prisão de Nicolás Maduro.

Representando o bloco europeu, António Costa comemorou a assinatura do tratado em um cenário internacional que classificou como “cada vez mais instável”. Ursula von der Leyen, por sua vez, ressaltou que a parceria entre os blocos tem como objetivo promover um comércio mais justo, em substituição às tarifas.

Apesar da assinatura, o acordo ainda não entra em vigor de imediato. O texto precisará ser aprovado pelos parlamentos de todos os países envolvidos, processo que pode enfrentar resistência e resultar em alterações na versão final do tratado.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

acordo mercosul-ue

mercosul
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump anuncia tarifas à Europa e condiciona suspensão à compra da Groenlândia

17.01.26 14h27

HISTÓRICO

Acordo Mercosul–União Europeia é assinado após mais de 25 anos de tratativas

O tratado histórico foi firmado em Assunção, mas ainda depende de aprovação dos parlamentos dos países envolvidos para entrar em vigor.

17.01.26 14h09

EUA: vice-presidente da Venezuela esteve na mira da DEA como 'alvo prioritário' desde 2022

17.01.26 13h58

Egito e Sudão apoiam proposta de Trump para mediação sobre barragem do Nilo

17.01.26 10h34

MAIS LIDAS EM MUNDO

sentença

Iraniano que será executado foi julgado sem defesa e teve minutos para se despedir da família

A sentença de Erfan é Moharebeh, chamada de "inimizade contra Deus", considerada de alta gravidade e passível de pena de morte

13.01.26 20h18

MUNDO

Homem forja o próprio funeral e chega de helicóptero na cerimônia para ‘dar uma lição’ à família

O influenciador David Baerten, de 45 anos, disse que, entre os familiares, ninguém o vê

15.01.26 8h57

MUNDO

Quem é Erfan Soltani, manifestante iraniano condenado à execução nesta quarta-feira

O jovem não teve a oportunidade de se defender antes do veredito, e seus familiares puderam visitá-lo por apenas 10 minutos

14.01.26 10h03

MUNDO

Presidente interina da Venezuela afirma que libertação de prisioneiros não foi finalizada

"Até hoje, podemos dizer que já somam 406 liberações previstas nestes dias", destacou.

14.01.26 16h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda