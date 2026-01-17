Acordo Mercosul–União Europeia é assinado após mais de 25 anos de tratativas
O tratado histórico foi firmado em Assunção, mas ainda depende de aprovação dos parlamentos dos países envolvidos para entrar em vigor.
Depois de mais de 25 anos de negociações, foi oficialmente assinado o acordo econômico entre os países do Mercosul e a União Europeia (UE). A cerimônia de assinatura ocorreu neste sábado (17/1), em Assunção, no Paraguai.
Participaram do evento o presidente paraguaio, Santiago Peña; o presidente da Argentina, Javier Milei; o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi; o presidente da Bolívia, Rodrigo Paz; o presidente do Panamá, José Raúl Mulino; o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira; além da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do presidente do Conselho Europeu, António Costa.
Durante seu discurso, Peña mencionou o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que não compareceu à cerimônia, afirmando que o acordo só foi possível graças à sua atuação. Já Rodrigo Paz e Javier Milei usaram a ocasião para manifestar solidariedade ao povo venezuelano após a prisão de Nicolás Maduro.
Representando o bloco europeu, António Costa comemorou a assinatura do tratado em um cenário internacional que classificou como “cada vez mais instável”. Ursula von der Leyen, por sua vez, ressaltou que a parceria entre os blocos tem como objetivo promover um comércio mais justo, em substituição às tarifas.
Apesar da assinatura, o acordo ainda não entra em vigor de imediato. O texto precisará ser aprovado pelos parlamentos de todos os países envolvidos, processo que pode enfrentar resistência e resultar em alterações na versão final do tratado.
