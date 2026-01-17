Acordo Mercosul–União Europeia é assinado após mais de 25 anos de tratativas

Depois de mais de 25 anos de negociações, foi oficialmente assinado o acordo econômico entre os países do Mercosul e a União Europeia (UE). A cerimônia de assinatura ocorreu neste sábado (17/1), em Assunção, no Paraguai.

Participaram do evento o presidente paraguaio, Santiago Peña; o presidente da Argentina, Javier Milei; o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi; o presidente da Bolívia, Rodrigo Paz; o presidente do Panamá, José Raúl Mulino; o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira; além da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do presidente do Conselho Europeu, António Costa.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Orsi: Acordo Mercosul-UE reafirma decisão de apostar nas regras em tempos de volatilidade]]

[[(standard.Article) Von der Leyen: Acordo irá criar empregos, oportunidades e prosperidade em ambos os lados]]

Durante seu discurso, Peña mencionou o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que não compareceu à cerimônia, afirmando que o acordo só foi possível graças à sua atuação. Já Rodrigo Paz e Javier Milei usaram a ocasião para manifestar solidariedade ao povo venezuelano após a prisão de Nicolás Maduro.

Representando o bloco europeu, António Costa comemorou a assinatura do tratado em um cenário internacional que classificou como “cada vez mais instável”. Ursula von der Leyen, por sua vez, ressaltou que a parceria entre os blocos tem como objetivo promover um comércio mais justo, em substituição às tarifas.

Apesar da assinatura, o acordo ainda não entra em vigor de imediato. O texto precisará ser aprovado pelos parlamentos de todos os países envolvidos, processo que pode enfrentar resistência e resultar em alterações na versão final do tratado.