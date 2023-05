Acidente com ônibus deixa 10 mortos e 55 feridos na Índia; vídeo

Ao menos 10 pessoas morreram e 55 ficaram feridas após um ônibus que transportava peregrinos hindus para um santuário na zona de Caxemira controlada pela Índia ter caído de uma ponte rodoviária, nesta terça-feira (30).

Chefe da polícia local, Chandan Kohli diz que o veículo que seguia para a cidade de Katra, proveniente de Amritsar, no Estado de Punjab, no norte, estava lotado. As vítimas fatais eram do estado de Bihar, no leste da Índia. Confira o vídeo:

#JAMMU A bus from Amritsar to Katra fell into a gorge in Jammu. As per Jammu DC, 10 peopled died and 4 critically injured; 12 others also sustained injuries. pic.twitter.com/1marYl56a4 — Enewsjammu (@enewsjammu) May 30, 2023

Os moradores do entorno e autoridades correram ao local do acidente e iniciaram as operações de resgate, e os feridos foram hospitalizados. O santuário de Vaishno Devi, em Katra, é venerado pelos hindus e visitado todos os anos por centenas de milhares de pessoas.