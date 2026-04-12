Açaí e guaraná estão entre as melhores frutas do mundo, segundo a TasteAtlas

O açaí dá sabor à mesa dos paraenses está entre as melhores frutas do mundo. É o que aponta o levantamento do portal TasteAtlas, considerado uma enciclopédia gastronômica dos EUA. No ranking atual de 100 melhores frutas do mundo da TasteAtlas estão, além do açaí, mais uma fruta regional, o guaraná, e outra com grande consumo entre os brasileiros, a jabuticaba.

O açaí aparece em 40º lugar (4,1 estrelas) e o guaraná em 79º (3,9). Em Belém e em outros municípios paraenses, essas duas frutas são amplamente consumidas. Em geral, o paraense costuma almoçar com o açaí, ou, ainda, toma o suco como sobremesa.

Esse fruto é, inclusive, tema de música: todo paraense conhece a canção "Sabor Açaí", do cantor e compositor paraense Nilson Chaves a partir da letra do compositor Joãozinho Gomes, escrita nos anos 1980. "Sabor Açaí" foi considerada como uma das melhores composições do Brasil, segundo a Revista "Bula".

Ainda que na entressafra do açaí, quando, então, o preço do produto se eleva, o consumo registre uma queda entre os paraenses, quem aprecia mesmo o fruto dá um jeito (gasta um pouco mais) para adquiri-lo. No atual Inverno Amazônico, de dezembro até maio, transcorre a redução da oferta do açaí em Belém, como se verifica neste mês de abril.

O açaí é considerado um alimento rico em antioxidantes (antocianinas), gorduras saudáveis, fibras e vitaminas (A, C, E), servindo para combater radicais livres e envelhecimento precoce. Seus principais benefícios: melhora na saúde cardiovascular (reduz colesterol ruim), aumento da energia, fortalecimento da imunidade e regulação do intestino.

Já o guaraná é comercializado até em praças em Belém. Esse fruto é, então, agregado a outros alimentos para compor uma vitamina muito apreciada por quem pratica esportes e pelo público em geral. A presença do açaí e do guaraná na lista da TasteAtlas reforça a qualidade e a diversidade da gastronomia paraense como um dos atrativos culturais da Amazônia.

Jabuticaba

A jabuticaba chegou a ficar em segundo lugar no ranking em 2023, apareceu na décima posição no ano passado e agora está em 18º lugar. A fruta de tom roxo escuro, com polpa doce e saborosa, é uma favorita dos usuários da TasteAtlas.

No site, atualmente, a jabuticaba possui 4,3 estrelas (de 5), uma nota baseada na avaliação dos usuários. A primeira colocada do ranking é a polonesa truskawka kaszubska, um tipo de morango, que tem 4,7 estrelas.

Apesar de a polpa ser a parte mais doce da jabuticaba, a riqueza nutricional da fruta está na casca. Os principais benefícios da fruta são: tem um casca rica em antioxidantes; possui vitaminas C e do complexo B; contém minerais como o ferro, o magnésio e o potássio; é

fonte de pectina, uma fibra que auxilia as "bactérias do bem" do intestino.

De acordo com a pesquisadora da Embrapa Ana Carolina Chaves, essa fruta reforça ainda o sistema imunológico, diminui o risco do diabetes tipo 2 e reduz o colesterol, por ter alta capacidade antioxidante. Os antioxidantes da jabuticaba protegem o organismo dos radicais livres, que podem provocar doenças. Segundo a pesquisadora, para conseguir os benefícios para a saúde a dica é consumir dez jabuticabas por dia (com a casca).

As cinco melhores frutas no ranking da TasteAtlas são:

1º - Truskawka kaszubska (4,7 estrelas), morango tradicional da Polônia; 2º - Rodakina naoussas (4,5 estrelas), pêssego cultivado na Grécia; 3º Melocotón de Calanda (4,5 estrelas), pêssego da Espanha; 4º - Mandarini chiou (4,5 estrelas), tangerina cultivada na Grécia; 5º - Citrinos do Algarve (4,5 estrelas), cultivados em Portugal.