'A bola está com Teerã', diz vice-presidente dos EUA após negociações com representantes do Irã

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, afirmou que houve muitos progressos nas conversas com representantes do Irã no fim de semana, mas sugeriu que agora cabe ao país persa evoluir nas negociações.

"A bola está com Teerã", disse Vance em entrevista à Fox News. O vice-presidente americano liderou a delegação que esteve em Islamabad, no Paquistão, para as conversas.

"Apresentamos termos em que os EUA podem fazer algum ajuste. Apresentamos termos em que somos flexíveis. E apresentamos os termos com os quais o presidente pode se sentir como tendo feito algum acordo", disse na entrevista concedida nesta segunda-feira.

"O que o presidente disse é que, em primeiro lugar, o Irã jamais poderá ter uma arma nuclear. Portanto, todas as nossas linhas vermelhas derivam dessa premissa fundamental", afirmou.

Vance disse ainda que foi a primeira vez em que houve uma reunião de alto nível entre os EUA e o Irã. "Agora, precisamos ver se Irã terá flexibilidade e se teremos o que precisamos".

Segundo o vice-presidente, os EUA querem que o urânio enriquecido saía do país e disse que gostaria de ter a posse desse material. Vance citou ainda a necessidade de mecanismo de averiguação para garantir que Irã não terá habilidade de enriquecer urânio.

"Irã fez progressos na nossa direção e, por isso, podemos dizer que houve bons sinais. Mas progresso não foi suficiente e eles voltaram para Teerã e nós, para Washington", afirmou.