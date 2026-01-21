8 países confirmam adesão ao Conselho de Paz de Trump para Gaza

Os ministros das Relações Exteriores do Paquistão, Egito, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Turquia, Arábia Saudita e Catar acolhem o convite estendido a seus líderes pelo presidente americano, Donald Trump, para se juntarem ao Conselho de Paz de Gaza.

Em comunicado, os ministros anunciam a decisão compartilhada de aderirem ao Conselho de Paz, e que cada país assinará os documentos de adesão de acordo com seus respectivos procedimentos legais.

"O objetivo é consolidar um cessar-fogo permanente, apoiar a reconstrução de Gaza e promover uma paz justa e duradoura baseada no direito dos palestinos à autodeterminação e à soberania, de acordo com o direito internacional", acrescentou a nota.

Falando à emissora pública italiana RAI, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, indicou que Roma estava "interessada" no plano de Trump para o Conselho de Paz, mas afirmou que a Itália não poderia aderir imediatamente devido a restrições constitucionais.

O presidente da França, Emmanuel Macron, recusou o convite.