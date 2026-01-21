Capa Jornal Amazônia
Suspensão da emissão de vistos de imigrante dos EUA para o Brasil e 74 países entra em vigor

Segundo emissora estadunidense, candidatos idosos ou com sobrepeso teriam maiores chances de ter seus pedidos negados

Estadão Conteúdo
fonte

Além do Brasil, a medida também afeta países como Rússia, Nigéria, Egito, Tailândia, Irã e Iraque (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A suspensão da emissão de vistos de imigrante imposta pelos Estados Unidos ao Brasil e a outros 74 países entra em vigor nesta quarta-feira, 21.

A medida afeta apenas os vistos de imigrante, concedidos a pessoas que desejam residir permanentemente nos EUA, como quem se casa com um cidadão americano ou vai trabalhar de forma permanente no país. A emissão de vistos de não imigrante - destinados, por exemplo, a turistas e estudantes - não será impactada.

A decisão foi anunciada em 14 de janeiro pelo Departamento de Estado. Segundo a pasta, o objetivo é evitar a admissão de cidadãos que possam se tornar um encargo público para o governo americano. "O congelamento permanecerá em vigor até que os EUA possam garantir que os novos imigrantes não irão extrair riqueza do povo americano", afirmou o órgão. "Estamos trabalhando para assegurar que a generosidade do povo americano não seja mais explorada."

A emissora Fox News informou que os funcionários consulares foram instruídos a negar vistos de imigrante a candidatos que provavelmente dependeriam de benefícios públicos, levando em conta fatores como saúde, idade, proficiência em inglês, situação financeira e possível necessidade de cuidados médicos de longo prazo.

Ainda segundo a emissora, candidatos idosos ou com sobrepeso teriam maiores chances de ter seus pedidos negados.

Além do Brasil, a medida também afeta países como Rússia, Nigéria, Egito, Tailândia, Irã e Iraque.

Veja a seguir a lista completa das nações impactadas:

  • Afeganistão
  • Albânia
  • Antígua e Barbuda
  • Argélia
  • Armênia
  • Azerbaijão
  • Bahamas
  • Bangladesh
  • Barbados
  • Belarus
  • Belize
  • Bósnia
  • Brasil
  • Butão
  • Cabo Verde
  • Camarões
  • Camboja
  • Cazaquistão
  • Colômbia
  • Costa do Marfim
  • Cuba
  • Dominica
  • Egito
  • Eritreia
  • Etiópia
  • Fiji
  • Gâmbia
  • Gana
  • Geórgia
  • Granada
  • Guatemala
  • Guiné
  • Haiti
  • Iêmen
  • Irã
  • Iraque
  • Jamaica
  • Jordânia
  • Kosovo
  • Kuwait
  • Quirguistão
  • Laos
  • Líbano
  • Libéria
  • Líbia
  • Macedônia
  • Marrocos
  • Mianmar
  • Moldávia
  • Mongólia
  • Montenegro
  • Nepal
  • Nicarágua
  • Nigéria
  • Paquistão
  • República Democrática do Congo
  • República do Congo
  • Ruanda
  • Rússia
  • Santa Lúcia
  • São Cristóvão e Névis
  • São Vicente e Granadinas
  • Senegal
  • Serra Leoa
  • Somália
  • Sudão
  • Sudão do Sul
  • Síria
  • Tailândia
  • Tanzânia
  • Togo
  • Tunísia
  • Uganda
  • Uruguai
  • Uzbequistão
