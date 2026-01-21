Suspensão da emissão de vistos de imigrante dos EUA para o Brasil e 74 países entra em vigor
Segundo emissora estadunidense, candidatos idosos ou com sobrepeso teriam maiores chances de ter seus pedidos negados
A suspensão da emissão de vistos de imigrante imposta pelos Estados Unidos ao Brasil e a outros 74 países entra em vigor nesta quarta-feira, 21.
A medida afeta apenas os vistos de imigrante, concedidos a pessoas que desejam residir permanentemente nos EUA, como quem se casa com um cidadão americano ou vai trabalhar de forma permanente no país. A emissão de vistos de não imigrante - destinados, por exemplo, a turistas e estudantes - não será impactada.
A decisão foi anunciada em 14 de janeiro pelo Departamento de Estado. Segundo a pasta, o objetivo é evitar a admissão de cidadãos que possam se tornar um encargo público para o governo americano. "O congelamento permanecerá em vigor até que os EUA possam garantir que os novos imigrantes não irão extrair riqueza do povo americano", afirmou o órgão. "Estamos trabalhando para assegurar que a generosidade do povo americano não seja mais explorada."
A emissora Fox News informou que os funcionários consulares foram instruídos a negar vistos de imigrante a candidatos que provavelmente dependeriam de benefícios públicos, levando em conta fatores como saúde, idade, proficiência em inglês, situação financeira e possível necessidade de cuidados médicos de longo prazo.
Ainda segundo a emissora, candidatos idosos ou com sobrepeso teriam maiores chances de ter seus pedidos negados.
Além do Brasil, a medida também afeta países como Rússia, Nigéria, Egito, Tailândia, Irã e Iraque.
Veja a seguir a lista completa das nações impactadas:
- Afeganistão
- Albânia
- Antígua e Barbuda
- Argélia
- Armênia
- Azerbaijão
- Bahamas
- Bangladesh
- Barbados
- Belarus
- Belize
- Bósnia
- Brasil
- Butão
- Cabo Verde
- Camarões
- Camboja
- Cazaquistão
- Colômbia
- Costa do Marfim
- Cuba
- Dominica
- Egito
- Eritreia
- Etiópia
- Fiji
- Gâmbia
- Gana
- Geórgia
- Granada
- Guatemala
- Guiné
- Haiti
- Iêmen
- Irã
- Iraque
- Jamaica
- Jordânia
- Kosovo
- Kuwait
- Quirguistão
- Laos
- Líbano
- Libéria
- Líbia
- Macedônia
- Marrocos
- Mianmar
- Moldávia
- Mongólia
- Montenegro
- Nepal
- Nicarágua
- Nigéria
- Paquistão
- República Democrática do Congo
- República do Congo
- Ruanda
- Rússia
- Santa Lúcia
- São Cristóvão e Névis
- São Vicente e Granadinas
- Senegal
- Serra Leoa
- Somália
- Sudão
- Sudão do Sul
- Síria
- Tailândia
- Tanzânia
- Togo
- Tunísia
- Uganda
- Uruguai
- Uzbequistão
