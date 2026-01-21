Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump faz piada a Macron sobre uso de óculos escuros em discurso em Davos

Nas últimas semanas, Trump contou repetidamente uma história sobre como supostamente convenceu Macron a reduzir a diferença nos preços dos medicamentos entre os dois países

Estadão Conteúdo
fonte

Macron discursou usando óculos escuros, em Davos (Instagram @emmanuelmacron)

Em meio ao seu discurso com fortes críticas aos países europeus e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) nesta quarta-feira, 21, o presidente Donald Trump fez uma piada sobre o presidente francês, Emmanuel Macron, que estava de óculos escuros durante participação também no Fórum Econômico Mundial, de Davos, na Suíça, na terça-feira, 20.

Trump zombou dos óculos de sol de Macron, provocando risos na plateia. "Eu o observei (ontem - terça-feira) com aqueles lindos óculos de sol. Que diabos aconteceu?", disse Trump, provocando a maior gargalhada até então.

Nas últimas semanas, Trump contou repetidamente uma história sobre como supostamente convenceu Macron a reduzir a diferença nos preços dos medicamentos entre os dois países.

Desta vez, ele fez isso diante de uma plateia europeia.

Na versão de Trump, Macron se mostrou irredutível quanto ao aumento dos preços dos medicamentos franceses até que Trump ameaçou elevar as tarifas, inclusive sobre vinhos e champanhes franceses. Nesse momento, disse Trump, Macron concordou.

Macron de óculos escuros

Na terça-feira, 20, Macron chamou a atenção usando óculos escuros com lentes azuis. Durante a fala, na ocasião, ele afirmou que não era hora de "novo imperialismo ou novo colonialismo", em referência ao presidente americano.

No dia, apesar da fala, foram os óculos de sol que chamaram a atenção do público. Nas redes sociais, o francês recebeu diversos comentários sobre o acessório, chegando a ser comparado com o ator Tom Cruise.

Segundo o jornal Le Parisien, o Palácio do Eliseu informou que o presidente usa os óculos devido a um "pequeno vaso sanguíneo do olho que sangrou. Totalmente benigno".

Na última quinta-feira, 15, Macron apareceu com o olho direito vermelho, durante sua visita às Forças Armadas na base aérea estratégica de Istres. Antes de iniciar sua fala, ele pediu desculpas pela aparência e afirmou ser "algo sem importância".

*Com informações da Associated Press.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

DAVOS

FÓRUM ECONÔMICO

TRUMP

DISCURSO

PIADA

MACRON
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump critica, durante discurso em Davos, premiê do Canadá

21.01.26 12h53

Em Davos, Trump afirma que Putin quer fazer acordo sobre Ucrânia

21.01.26 12h02

ATAQUE

Homem coloca fogo em estátua de Cristiano Ronaldo e revela que é o último aviso; saiba o motivo

Nas imagens, ele aparece mostrando o dedo do meio para a câmera em tom de deboche

21.01.26 12h00

MUNDO

Amo a Europa, mas o continente não está no caminho certo, diz Trump em Davos

O comentário acontece diante de incertezas entre Washington e Bruxelas, após Trump ameaçar impor tarifas progressivas contra oito países europeus

21.01.26 11h33

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Homem forja o próprio funeral e chega de helicóptero na cerimônia para ‘dar uma lição’ à família

O influenciador David Baerten, de 45 anos, disse que, entre os familiares, ninguém o vê

15.01.26 8h57

sentença

Iraniano que será executado foi julgado sem defesa e teve minutos para se despedir da família

A sentença de Erfan é Moharebeh, chamada de "inimizade contra Deus", considerada de alta gravidade e passível de pena de morte

13.01.26 20h18

MUNDO

Presidente interina da Venezuela afirma que libertação de prisioneiros não foi finalizada

"Até hoje, podemos dizer que já somam 406 liberações previstas nestes dias", destacou.

14.01.26 16h07

MUNDO

Quem é Erfan Soltani, manifestante iraniano condenado à execução nesta quarta-feira

O jovem não teve a oportunidade de se defender antes do veredito, e seus familiares puderam visitá-lo por apenas 10 minutos

14.01.26 10h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda