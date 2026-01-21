Trump faz piada a Macron sobre uso de óculos escuros em discurso em Davos

Em meio ao seu discurso com fortes críticas aos países europeus e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) nesta quarta-feira, 21, o presidente Donald Trump fez uma piada sobre o presidente francês, Emmanuel Macron, que estava de óculos escuros durante participação também no Fórum Econômico Mundial, de Davos, na Suíça, na terça-feira, 20.

Trump zombou dos óculos de sol de Macron, provocando risos na plateia. "Eu o observei (ontem - terça-feira) com aqueles lindos óculos de sol. Que diabos aconteceu?", disse Trump, provocando a maior gargalhada até então.

Nas últimas semanas, Trump contou repetidamente uma história sobre como supostamente convenceu Macron a reduzir a diferença nos preços dos medicamentos entre os dois países.

Desta vez, ele fez isso diante de uma plateia europeia.

Na versão de Trump, Macron se mostrou irredutível quanto ao aumento dos preços dos medicamentos franceses até que Trump ameaçou elevar as tarifas, inclusive sobre vinhos e champanhes franceses. Nesse momento, disse Trump, Macron concordou.

Macron de óculos escuros

Na terça-feira, 20, Macron chamou a atenção usando óculos escuros com lentes azuis. Durante a fala, na ocasião, ele afirmou que não era hora de "novo imperialismo ou novo colonialismo", em referência ao presidente americano.

No dia, apesar da fala, foram os óculos de sol que chamaram a atenção do público. Nas redes sociais, o francês recebeu diversos comentários sobre o acessório, chegando a ser comparado com o ator Tom Cruise.

Segundo o jornal Le Parisien, o Palácio do Eliseu informou que o presidente usa os óculos devido a um "pequeno vaso sanguíneo do olho que sangrou. Totalmente benigno".

Na última quinta-feira, 15, Macron apareceu com o olho direito vermelho, durante sua visita às Forças Armadas na base aérea estratégica de Istres. Antes de iniciar sua fala, ele pediu desculpas pela aparência e afirmou ser "algo sem importância".

*Com informações da Associated Press.