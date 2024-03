Três apostadores do Pará acertam cinco dezenas na Mega Sena e somam mais de R$ 157 mil; confira

LOTERIAS

Paraense acerta as 15 dezenas da Lotofácil e leva prêmio de mais de R$ 600 mil; confira o resultado

No total, oito apostas no Pará foram contempladas no concurso 3043 da Lotofácil. O sorteio foi realizado no último sábado (2) e divulgados nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal