Mega Sena: ninguém acerta os seis números sorteados e prêmio acumula para R$ 75 milhões; veja

O prêmio da Mega Sena acumulou novamente após ninguém ter acertado os seis números do concurso 2577, sorteados no último sábado (25). O valor, que correspondia a R$63.703.777,84, aumentou para R$ 75 milhões. O próximo sorteio ocorre na quarta-feira (29) e poderá ser acompanhado pos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

VEJA MAIS

Mesmo sem ganhador no prêmio principal, 123 apostadores foram premiados com R$ 46.928,10 ao acertar a quina do concurso. Além destes, 9.182 apostas registradas acertaram a quadra e conquistaram a quantia de R$ 898,05.

Confira os números sorteados:

12 - 18 - 22 - 31 - 44 - 50

Como jogar na Mega Sena?

O apostador tem até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para apostar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quais são os dias de sorteio da Mega Sena?

Os sorteios são realizados às quartas e aos sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)