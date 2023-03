Paraenses estão entre os ganhadores da Mega Sena, Lotofácil e Quina; confira os prêmios

No Pará, 131 apostadores foram premiados nos concursos da Mega Sena 2576, Lotofácil 2769 e Quina 6106. Os sorteios foram realizados na última quarta-feira (22) às 20h e divulgados pelos canais da Caixa Econômica Federal. Confira os prêmios e os municípios dos ganhadores.

Mega Sena - concurso 2576

Os números sorteados foram: 29 - 32 - 33 - 35 - 38 - 43

Mais uma vez o prêmio da Mega Sena acumulou, chegando ao valor de R$63 milhões para o próximo sorteio que acontece sábado (25). No Pará, 126 paraenses foram premiados no concurso 2576. Com 5 acertos, dois apostadores, um morador do município de Aveiro e outro de São Sebastião de Boa Vista, conquistaram o valor de R$44.581,85 cada um. Confira os municípios dos ganhadores.

Abaetetuba - 1

Alenquer - 1

Altamira - 4

Ananindeua - 8

Anapu - 1

Aveiro - 1

Barcarena - 1

Belém - 58

Breu Branco - 1

Canaã dos Carajás - 2

Capitão Poço - 1

Conceição do Araguaia - 1

Curuçá - 1

Floresta do Araguaia - 1

Garrafão do Norte - 1

Igarapé-Açú - 2

Itaituba - 5

Jacundá - 2

Marabá - 4

Marituba - 1

Monte Alegre - 1

Novo Progresso – 1

Novo Repartimento - 2

Ourilândia do Norte - 1

Paragominas - 1

Parauapebas - 2

Redenção - 3

Rondon do Pará - 1

Santana do Araguaia - 1

Santarém - 6

São Felix do Xingu - 1

São Geraldo do Araguaia - 1

São Miguel do Guamá - 1

São Sebastião da Boa Vista - 1

Tailândia - 1

Tucuruí - 1

Vigia - 1

Xinguara -1

Lotofácil - concurso 2769

Os números sorteados foram: 01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 18 - 21 - 24 - 25

Na Lotofácil, quatro paraenses foram premiados no concurso 2769. Com 14 acertos, três moradores do município de Belém conquistaram o prêmio de R$1.040,04. Em Curuá, região do Baixo Amazonas, um apostador garantiu o valor de R$2.080,08.

Quina - concurso 6106

Os números sorteados foram: 21 - 33 - 49 - 55 - 80

Na Quina, nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 6106, acumulando o prêmio de R$13 milhões para o próximo sorteio. Apesar disso, 33 apostas ainda foram premiadas com quatro acertos. Entre os ganhadores está um paraense, morador do município de Belém, que garantiu o valor de R$11.159,58.

(*Hannah Franco estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)