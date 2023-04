Mega Sena: loteria acumula e prêmio sobe para R$ 9 milhões; veja números sorteados

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta quarta-feira (12), o sorteio do concurso 2.582 da Mega Sena. Com um prêmio inicial de R$ 3 milhões, o sorteio teve transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa e ocorreu às 20h, horário de Brasília. No entanto, nenhuma aposta conseguiu acertar as seis dezenas sorteadas. Com isso, o prêmio acumulou e agora está estimado em R$ 9 milhões para o próximo sorteio, que será realizado no sábado (15).

Os números sorteados na Mega Sena pode ser conferidos aqui:

Apesar da modalidade ter acumulado, houve acertadores na quina e na quadra. Segundo a Caixa, 95 apostas acertaram cinco números e receberão R$ 21.843,53 cada. Já as 6.127 apostas que acertaram quatro números serão premiadas com R$ 483,83 cada. Os apostadores têm até 90 dias após a data do sorteio para retirar seus prêmios em qualquer agência da Caixa Econômica Federal.

Veja o passo a passo para resgatar prêmio da Mega Sena

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar a uma agência da Caixa Econômica.

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.