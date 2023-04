Quina: saiba como receber o prêmio da loteria

A Quina é uma das modalidades de loteria mais famosas do Brasil, com sorteios quase todos os dias - com exceção dos domingos. O apostador tem a possibilidade de escolher de cinco a 15 dezenas entre 80 disponíveis. Vence o prêmio máximo quem acertar os cinco números sorteados.

Nesta quarta-feira (12), a loteria irá realizar o concurso 6123, com premiação acumulada que pode chegar a R$1,4 milhão. O sorteio é realizado sempre às 20h, no Espaço da Sorte, localizado na capital paulista. O valor da aposta varia de acordo com a quantidade de dezenas escolhidas, começando em R$2.

Como resgatar o prêmio da Quina?

Para resgatar o prêmio da Quina, é necessário apresentar o bilhete premiado em uma agência da Caixa Econômica Federal, juntamente com um documento de identificação válido. Caso o valor do prêmio seja inferior a R$1.903,98, é possível receber o valor em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa.

Para valores acima desse limite, é necessário comparecer a uma agência da Caixa e aguardar o prazo de até cinco dias úteis para receber o pagamento. É importante lembrar que o prêmio deve ser resgatado em até 90 dias após a data do sorteio, caso contrário, o valor será repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)