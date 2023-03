Quina: confira as cinco dezenas mais atrasadas da loteria

A Quina é uma modalidade de loteria criada na década de 1990, se tornando uma das mais populares entre os apostadores brasileiros. Para ganhar o prêmio máximo, é necessário acertar cinco entre 80 números disponíveis. O formato tem sorteios quase todos os dias da semana, com exceção dos domingos, sempre às 20h.

O concurso 6099 da Quina, realizado na última terça-feira (14), pagou quase R$6 milhões para dois sortudos, um apostador de Paragominas, no Pará, e outro de Colatina, no Espírito Santo. As dezenas sorteadas foram: 04 - 13 - 29 - 57 - 72.

Quais as dezenas mais atrasadas da Quina?

Alguns números passam diversos concursos sem aparecer nos sorteios da Quina. Confira quais são as dezenas atuais que não têm aparecido na loteria:

53 - não aparece há 85 concursos;

48 - não aparece há 74 concursos;

58 - não aparece há 71 concursos;

50 - não aparece há 51 concursos;

56 - não aparece há 43 concursos.

Quais os números mais sorteados da Quina?

Os cinco números mais sorteados da Quina, segundo o site Sorte Online, foram:

04 - 438 vezes;

49 - 418 vezes;

39 - 411 vezes;

15 - 410 vezes;

31 - 409 vezes.

