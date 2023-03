Paraenses são premiados na Mega Sena, Lotofácil, Quina, Dupla Sena e Dia de Sorte; confira

A Mega Sena 2573, Lotofácil 2762, Quina 6099, Dia de Sorte 0731 e Dupla Sena 2493, sorteadas na última terça-feira (14), premiaram 45 paraenses que apostaram nas cinco modalidades das loterias. Os sorteios foram realizados às 20h e divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira os prêmios e os municípios dos ganhadores.

Mega Sena - concurso 2573

Confira os números sorteados: 06 - 26 - 32 - 35 - 37 - 49

No Pará, 43 apostadores foram premiados no concurso 2573 da Mega Sena. Um morador do município de Ananindeua acertou 5 números sorteados e levou sozinho o prêmio de R$58.420,68. Outros paraenses foram premiados com 4 acertos. Confira os municípios dos ganhadores.

Ananindeua - 6

Anapú - 1

Belém - 16

Bragança - 1

Brasil Novo - 2

Conceição do Araguaia - 3

Itaituba - 2

Itupiranga - 1

Jacundá - 1

Marituba - 1

Novo Progresso - 1

Parauapebas - 2

Santarém - 1

Tailândia - 1

Trairão - 1

Tucumã - 1

Ulianópolis - 1

Xinguara - 1

Lotofácil - concurso 2762

Confira os números sorteados: 02 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24

Seis paraenses foram premiados no concurso 2762 da Lotofácil. Com 14 acertos, cada apostador garantiu o valor de R$1.688,12. Confira os municfípios dos ganhadores.

Ananindeua - 1

Baião - 1

Belém - 3

Redenção - 1

Quina - concurso 6099

Confira os números sorteados: 04 - 13 - 29 - 57 - 72

Na Quina, concurso 6099, um paraense acertou os cinco números sorteados, garantindo o prêmio de R$5.994.897,77. O mais novo milionário é morador do municipio de Paragominas e ganhou com uma aposta simples de cinco números. Outros três paraenses também foram premiados com 4 acertos, ganhando o valor de R$3.334,73 cada um. Confira os municípios de todos os ganhadores.

Ananindeua - 1

Belém - 1

Marabá - 1

Paragominas - 1

Dia de Sorte - concurso 0731

Os números sorteados foram: 02 - 07 - 08 - 11 - 13 - 21 - 25

Mês da sorte: Janeiro

Um morador do município de Ourilândia do Norte, no sul do Pará, teve 6 acertos no concurso 0731 da Dia de Sorte. O apostador ganhou o prêmio de R$1.773,02.

Dupla Sena - concurso 2493

Números sorteados no 1º Sorteio: 06 - 07 - 19 - 32 - 39 - 50

Números sorteados no 2º Sorteio: 29 - 30 - 32 - 35 - 38 - 41

Um paraense foi premiado na Dupla Sena concurso 2493, com 5 acertos no 2º sorteio. O morador do município de Belém foi premiado com o valor de R$2.957,44.

(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)